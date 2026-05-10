Ruộng dưa hấu gần đến ngày thu hoạch bị kẻ xấu đập phá

Sáng 10/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Cao Đức Tốn (SN 1978, trú tại xóm 1, làng Yên Lương, xã Diễn Châu, Nghệ An) cho biết gia đình vừa trình báo cơ quan công an về việc ruộng dưa hấu bị phá hoại trong đêm.

Theo anh Tốn, khoảng 6h cùng ngày, anh ra ruộng để bơm nước thì bàng hoàng phát hiện hàng loạt quả dưa nằm ngổn ngang trên ruộng. Những quả dưa bị chặt, đâm xuyên, dẫm đạp hư hỏng...

Những quả dưa của gia đình anh Tốn bị kẻ gian phá hoại hư hỏng (Ảnh: Đức Phúc).

“Ruộng dưa chỉ còn khoảng 7 ngày nữa là thu hoạch. Bao nhiêu công sức, vốn liếng dồn cả vào đây để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống nhưng giờ gần như bị phá hết”, anh Tốn xót xa nói.

Theo người đàn ông này, diện tích dưa bị phá hơn 3,5/6 sào. Trong đó, gần 6 luống dưa bị hư hỏng nặng, mỗi luống có 5-10 quả bị chặt phá. Nhiều quả dưa đã đạt trọng lượng khoảng 4kg.

Anh Tốn cho biết giá dưa hiện 6.000-7.000 đồng/kg. Với số lượng dưa bị phá, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nhập chính của gia đình. Trong khi gia đình anh Tốn thuộc diện cận nghèo. Vợ chồng anh có con nhỏ 10 tuổi bị dị tật bẩm sinh, mù cả hai mắt nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

“Gia đình tôi làm dưa hấu khoảng 6 năm nay. Bà con làng xóm thương hoàn cảnh nên nhiều người còn cho mượn thêm đất để trồng. Giờ xảy ra sự việc như thế này, vợ chồng tôi rất bức xúc”, anh Tốn chia sẻ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Diễn Châu đã cử cán bộ xuống hiện trường để ghi nhận, xác minh nguyên nhân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu (Nghệ An), cho biết địa phương đang chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra cụ thể vụ việc.