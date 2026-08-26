Ra tòa, cựu cán bộ thuế ở Cần Thơ đòi đổi kiểm sát viên

Ngày 26/8, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Hoàng Trung (SN 1983, cựu cán bộ Thuế Cần Thơ), Lê Nguyễn Duy Phương (SN 1995, kế toán) và Phạm Ngọc Minh (SN 1979) cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Võ Hoàng Trung (giữa) và đồng phạm (Ảnh: Hồng Nhung)

Tại phiên tòa, bị cáo Trung từ chối luật sư chỉ định, xin tự bào chữa cho mình. Bị cáo còn yêu cầu thay đổi kiểm sát viên vì cho rằng kiểm sát viên không khách quan. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu thay đổi kiểm sát viên và phiên tòa vẫn tiếp tục.

Cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ cáo buộc, trong quá trình công tác tại Đội kiểm tra thuế 2 thuộc Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền, Trung được phân công quản lý một số địa bàn và tham gia đoàn kiểm tra thuế tại một số doanh nghiệp.

Trước đó, năm 2017, Trung thành lập và điều hành Công ty TNHH MTV Đại lý thuế Vĩnh Long tại xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long. Đến năm 2020, công ty đổi tên thành Công ty TNHH MTV Đại lý thuế Miền Tây và Trung thuê Phương làm giám đốc, là người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau nhiều lần thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, đến ngày 20/4/2023, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Tân Minh Hiện Phong tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ và ngày 5/7/2023 làm thủ tục giải thể.

Ngày 4/1/2023, sau khi có đơn tố cáo gửi đến Thuế TP Cần Thơ, Trung tiếp tục cho thành lập và điều hành Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Tây Nam tại xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long. Công ty này do vợ cũ của Trung làm giám đốc, đứng tên đại diện theo pháp luật.

Đại diện VKSND TP Cần Thơ giữ quyền công tố tại toà (Ảnh: Hồng Nhung)

Theo cáo trạng, dù không đứng tên chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của 2 công ty nhưng Trung là người chỉ đạo, quyết định tuyển dụng nhân viên, quản lý nguồn tiền, các khoản thu, chi và điều hành mọi hoạt động.

Trong quá trình tham gia đoàn kiểm tra thuế tại doanh nghiệp, Trung đưa ra các thông tin về lỗi vi phạm, mức phạt, số tiền bị truy thu thuế cao, yêu cầu doanh nghiệp giải trình nhưng Trung vẫn không chấp nhận.

Sau khi gây khó dễ, Trung gợi ý doanh nghiệp đưa tiền để được chấp nhận nội dung kiểm tra thuế và bao đóng tiền thuế, tiền phạt, doanh nghiệp không phải đóng thêm khoản tiền nào.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trung chỉ đạo chi vào các mục đích khác mà không thực hiện nộp thuế, nộp phạt hoặc chỉ nộp một phần số tiền các doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, khi kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn rủi ro về thuế, hóa đơn không hợp pháp, Trung gợi ý, giới thiệu, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn Cái Răng, Phong Điền thuê Công ty TNHH MTV Đại lý thuế Miền Tây và Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Tây Nam làm kê khai, báo cáo thuế, kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế, nhận nộp tiền thuế, tiền phạt thay doanh nghiệp.

Tuy nhiên, 2 công ty này không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời các công việc trên.

Kết quả điều tra xác định Trung đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 9 doanh nghiệp.

Tại tòa, bị cáo Trung không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời cho rằng 2 bị cáo còn lại bịa đặt và bị cáo không nhận tiền từ doanh nghiệp và cũng không có chứng cứ chứng minh bị cáo điều hành 2 doanh nghiệp.

Tại phần luận tội, đại diện viện kiểm sát vẫn giữ nguyên cáo trạng truy tố và đề nghị phạt bị cáo Trung 20 năm tù về tội danh trên.

Đối với 2 bị cáo còn lại, đại diện viện kiểm sát đề nghị toà xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt và đề nghị tuyên phạt bị cáo Phương từ 2-3 năm tù, Minh từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử nghị án và dự kiến tuyên án vào sáng 27/8.