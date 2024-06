Phá 1 chuyên án và bắt 5 đối tượng liên quan tội phạm về ma túy

Ngày 16/6, Công an Hải Phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an Hải Phòng về Tháng hành động phòng, chống tội phạm về ma túy, ngày 14/6 vừa qua, công an các đơn vị địa phương đã phá 1 chuyên án và 5 vụ liên quan tội phạm về ma túy.

Hà Quốc Anh, Trần Duy Phương và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể: Tại khu vực trước số nhà 125 Nguyễn Đức Cảnh của quận Lê Chân, Công an quận Lê Chân bắt quả tang Lò Văn Nghĩa (30 tuổi, ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), có hành vi tàng trữ 0,16 gam heroin.

Ở phường Lê Lợi và Đồng Quốc Bình, của Ngô Quyền, Công an quận Ngô Quyền bắt 2 đối tượng, gồm: Trương Văn Nhã (31 tuổi, ở huyện An Dương, Hải Phòng) và Nông Văn Phúc (31 tuổi, ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 0,33 gam heroin.

Tại ngõ 778 Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Công an quận Kiến An bắt quả tang Phạm Doãn Tiệp (31 tuổi, ở quận Kiến An) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,35 gam Methamphetamine.

Tại ngõ 157 Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, Công an quận Hải An bắt quả tang Lê Văn Tuyến (43 tuổi, trú tại phường Thành Tô, quận Hải An) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,2 gam heroin.

Đặc biệt là, tại khu vực ngõ 44E Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngô Quyền phá chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, bắt quả tang Hà Quốc Anh (17 tuổi, ở phường Cát Dài, quận Lê Chân) có hành vi mua bán Mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, đơn vị đấu tranh mở rộng án, bắt giữ thêm Trần Duy Phương (25 tuổi, ở quận Lê Chân) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 26,19 gam ketamine, 0,37 gam MDMA, 15,35 gam cần sa và tang vật liên quan.

Công an các quận trên địa bàn Hải Phòng tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.