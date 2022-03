Nữ bị cáo khai "nhắm mắt làm liều" vì chồng bị bệnh

Ngày 17/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị Thảo (sinh năm 1985, trú xã Gia Cát, Cao Lộc, Lạng Sơn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, Hoàng Thị Thảo khai, vào khoảng năm 2018, thông qua H.T.Đ. (trú tỉnh Lạng Sơn), Thảo quen biết người đàn ông tên Hóa (người Trung Quốc, không rõ lai lịch).

Hóa nói Thảo tìm và giới thiệu người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào cho Hóa. Hóa và Thảo thỏa thuận khi mỗi tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền thì chủ tài khoản được trả 500.000 đồng. Ngoài ra, cứ mỗi 100 triệu đồng chuyển về tài khoản thì chủ tài khoản được nhận thêm 1 triệu đồng.

Riêng Thảo khi đi rút tiền về chuyển cho Hóa thì được trả 400.000 đồng/lần chuyển, cứ mỗi 100 triệu đồng đổi sang tiền Nhân dân tệ để giao lại cho Hóa thì được nhận thêm 600.000 đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Thảo tại phiên tòa (Ảnh: T.T).

Ngoài ra, Hóa yêu cầu không sử dụng tài khoản ngân hàng của Thảo mà phải tìm người khác cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của người khác, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Khi có bị hại chuyển tiền, Hóa nhắn tin thông báo số tiền hoặc kèm hình ảnh biên lai chuyển tiền cho Thảo để Thảo rút tiền đưa cho Hóa hoặc chuyển khoản.

Thảo biết việc Hóa nhận tiền lừa đảo của người khác nhưng vẫn nhận làm.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng tiến hành thu thập các tài liệu chứng cứ và thông báo tìm bị hại trên các phương tiện đại chúng, xác định thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các bị hại của các đối tượng.

Cụ thể, đối tượng gọi điện cho bị hại, thông báo nợ tiền mua hàng bằng thẻ tín dụng, nợ cước viễn thông và có liên quan đến các đường dây ma túy, rửa tiền đang bị các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra. Sau đó, đối tượng yêu cầu bị hại nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định và sau đó chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định, từ ngày 13/7-21/10/2018, Thảo sử dụng 4 tài khoản ngân hàng của người khác (trong đó có một tài khoản của chồng) để nhận và chiếm đoạt của 11 bị hại số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Tại tòa, Thảo khai Đ. là người giới thiệu Hóa với Thảo và cả hai người này hướng dẫn Thảo tìm người mở tài khoản để nhận tiền, khi có tiền thì Thảo giao cho Đ. và Hóa.

Tuy nhiên, Thảo không nhớ thời điểm cụ thể và nhớ số tiền đưa cho từng người, việc giao nhận tiền không có giấy tờ, không ai chứng kiến.

Đ. không thừa nhận nội dung trên và cho rằng không biết Hóa là ai, không hướng dẫn Thảo mở tài khoản nhận tiền.

Qua sao kê tài khoản, trong thời gian Thảo nhận tiền của 11 bị hại nêu trên chỉ có khoản tiền 30 triệu đồng Thảo chuyển vào tài khoản Đ. là từ tài khoản mang tên P.M.Đ. chuyển đến tài khoản số của Thảo, sau đó Thảo chuyển sang cho Đ., không liên quan đến số tiền lừa đảo trên.

Thảo khai thêm, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chồng bệnh nặng nên sau khi bị công an mời làm việc, nhắc nhở về khoản tiền được chuyển vào tài khoản là do lừa đảo mà có, bị cáo nói biết sai nhưng vẫn "nhắm mắt làm liều".

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền cho các bị hại.