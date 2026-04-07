Nữ "bệnh nhân tâm thần" vận hành đường dây mua bán ma túy trong bệnh viện

Chiều 6/4, tại buổi họp báo thông tin các vụ án điển hình của Công an Hà Nội, Công an thành phố cho biết, qua công tác nghiệp vụ và nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn liên quan bệnh nhân điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (xã Thường Tín, Hà Nội) do Bùi Thị Thanh Thủy cầm đầu.

Công an TP Hà Nội đánh giá, đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động khép kín, có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Theo đó, Bùi Thị Thanh Thủy có hồ sơ bệnh án tâm thần (rối loạn trầm cảm tái diễn) đã sử dụng vỏ bọc bệnh nhân thi hành quyết định chữa bệnh bắt buộc tại Khoa Điều trị bắt buộc của Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Song quá trình điều trị bắt buộc, Thủy có quan hệ thân thiết với một số y bác sỹ, nhân viên phục vụ trong viện và được tạo điều kiện sử dụng điện thoại để liên lạc với đàn em chỉ đạo việc mua bán trái phép chất ma túy.

Thậm chí Thủy được chính nhân viên y tế cho ra ngoài về nhà con trai.

Đối tượng không trực tiếp đi giao ma túy mà chỉ đạo Đặng Hoàng Long và Phùng Anh Nguyệt mang ma túy đi bán cho khách ở địa bàn giáp ranh với tỉnh Hưng Yên và trên địa bàn Hà Nội… được đặt hàng, hẹn lịch trước qua điện thoại hoặc mạng xã hội, ứng dụng tin nhắn Zangi.

Trong các ngày từ 9/7 đến 17/7/2025, Công an Hà Nội đã tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm trên, tiến hành bắt giữ 11 đối tượng hành vi liên quan mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ 22kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và một số tài liệu đồ vật khác.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến nay đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó có 3 đối tượng là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần); làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cũng trong chiều 6/4, Công an Hà Nội đã thông tin quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương.

Công an Hà Nội đã khởi tố bổ sung thêm 26 bị can về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc.

Trong số đó có ông Ngô Văn Vinh, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đến nay, vụ án này đã có 66 bị can.

Quá trình điều tra vụ án, Công an Hà Nội đã thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và phương tiện giá trị.

Về tính chất vụ án, nhà chức trách cho biết các bị can đã lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với những người có bệnh tâm thần.

Trong đó, các đối tượng vi phạm pháp luật đã móc nối với một số đối tượng là lãnh đạo, bác sĩ công tác tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để làm kết luận giám định pháp y bị tâm thần sai sự thật để không bị xử lý hình sự và không phải thi hành án.

Các đối tượng có sự bàn bạc, thống nhất với nhau cùng thực hiện hành vi để phạm tội.

Công an Hà Nội đánh giá, đây là vụ án tổng hợp có nhiều hành vi phạm tội với nhiều chủ thể vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nổi lên nhất là tội phạm tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực quản lý, giám định tâm thần và chữa bệnh tâm thần bắt buộc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.