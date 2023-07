Những dấu hiệu sai phạm của người tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc"

Năm 2021, cư dân mạng từng bất bình trước hình ảnh người đàn ông đầu trọc, mặc áo nhà sư xuất hiện trong clip "thầy chùa ăn thịt chó". Người này tự xưng là " đại đức Thích Tâm Phúc ", trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi).

Thời điểm đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cùng huyện Củ Chi đã lên án người này có nhiều phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam, xúc phạm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Gần đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước hình ảnh người đàn ông này vào quán nhậu ở TPHCM trong trang phục người tu hành.

Người đàn ông đầu trọc, mặc áo giống nhà sư cười nói trong quán nhậu (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Củ Chi khẳng định, người đàn ông này tên thật là Nguyễn Minh Phúc (40 tuổi). Ông Phúc thường trú tại ấp Làng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Ông giả danh tu sĩ Phật giáo, tự xưng pháp danh là "Thích Tâm Phúc".

Từ năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Minh Phúc tổ chức thành lập 6 công ty tại địa chỉ trên nhằm lợi dụng danh nghĩa công ty, thường xuyên tổ chức các sự kiện vận động, quyên góp gây quỹ không đúng mục đích và tụ tập đông người. Việc này ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Liên quan tới vấn đề trên, luật sư Trần Đăng Sĩ (Đoàn luật sư TPHCM) đánh giá hành vi trên của ông Phúc có dấu hiệu sai phạm. Tùy theo tính chất, mức độ hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc ông Phúc mạo danh tu sĩ, đưa lên mạng khoe các giấy tờ chứng minh tu sĩ, quyết định bổ nhiệm, quyết định thành lập chùa, quyết định bổ nhiệm trụ trì… đều đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định là giả mạo. Theo luật sư Sĩ, hành vi của ông này có dấu hiệu của tội Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Ông Sĩ cho rằng để xử lý hình sự ông Phúc, cần xác định rõ ai làm giả hoặc sử dụng các giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật. Vấn đề này phải được thực hiện thông qua việc thu giữ các tài liệu này, truy xuất nguồn gốc và xác định rõ ông này đã sử dụng các tài liệu, giấy tờ này vào mục đích nào.

Người này tự xưng là " đại đức Thích Tâm Phúc" (Ảnh chụp màn hình).

"Theo tôi, vụ việc này có cơ sở để khởi tố vụ án và làm rõ một số tình tiết thông qua hoạt động điều tra. Nếu có căn cứ xác định ông Phúc có hành vi làm giả hoặc có hành vi sử dụng tài liệu giả thực hiện hành vi trái pháp luật thì có thể khởi tố bị can để xử lý", luật sư Sĩ nói.

Đối với hành vi lợi dụng hình ảnh tu sĩ Phật giáo, luật sư Sĩ cho rằng việc làm này đã khá rõ ràng. Bởi Giáo hội Phật giáo TPHCM đã khẳng định ông Phúc không phải thành viên của giáo hội, cũng không phải người tu hành theo đúng giáo luật của Phật giáo.

Vị luật sư phân tích, ông Phúc xây dựng và tạo cho mình hình ảnh về tu sĩ Phật giáo, nhưng lại đưa ra nhiều thông tin trên mạng đi ngược lại với giáo lý, giáo luật, lễ nghi của Phật giáo, tự tuyên truyền sai về tổ chức khi nhận mình là "trụ trì" và có cơ sở thực hiện hoạt động tôn giáo là "chùa" nhưng thực tế không phải. Đây là hành vi Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo theo Khoản 3 Điều 5 Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016.

Theo luật sư, chính hành vi trên dẫn tới dấu hiệu cho thấy ông Phúc đang có nhiều phát ngôn, sử dụng hình ảnh tạo thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân về tôn giáo, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức mà cụ thể ở đây là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tôn giáo theo Khoản 12 Điều 2 Luật tín ngưỡng tôn giáo.

Ngoài ra, luật sư nói, hành vi của ông Phúc có dấu hiệu vi phạm Luật An ninh mạng, vi phạm Luật tín ngưỡng tôn giáo. Dựa vào quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận là dấu hiệu để xem xét ông Nguyễn Minh Phúc có hành vi của Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật hình sự.