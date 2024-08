Nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke KT CLUB ở Vĩnh Phúc

Chiều 5/8, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Yên Lạc vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke ở xã Liên Châu, huyện Yên Lạc.

Theo cảnh sát, lúc 14h00 ngày 3/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Yên Lạc tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke KT CLUB (ở xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) do Kiều Văn Thống (SN 1989) làm chủ.

Các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 đối tượng (gồm 4 nam và 4 nữ) đang mở nhạc to, nhảy lắc lư có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát thu giữ tang vật gồm 1 túi nilon bên trong có tinh thể màu trắng đục, 1 tờ tiền Polime mệnh giá 20.000 đồng được cuộn tròn dạng ống hút, 1 bật lửa gas ốp nhựa màu đỏ.

Qua test nhanh 7/8 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng liên quan về Công an huyện Yên Lạc để xác minh, đấu tranh và xử lý theo quy định của pháp luật.