Nhiều giám đốc bị bắt để điều tra vi phạm đấu thầu mua sắm thiết bị

Chiều 13/9, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết: Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 7 đối tượng.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hà Tĩnh (Trung tâm Tài chính công) thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị có liên quan.

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập xác định: Nguyễn Thị Thanh Tâm - Giám đốc kinh doanh Công ty Hồng Hà; Phạm Viết Anh Vũ - Giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh Công ty Hồng Hà; Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Công ty Phương Anh; Nguyễn Hồng Hải - Phó Giám đốc Công ty Phương Anh; Nguyễn Xuân Thiện (Công ty P&T); Đinh Quốc Tấn - Tổ trưởng Tổ đấu thầu; Lê Viết Cường - Giám đốc Trung tâm Tài chính công, đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Bị can Nguyễn Hồng Hải và Lê Viết Cường (phải). (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Các bị can từ trái sang phải: Nguyễn Thị Thanh Tâm; Phạm Viết Anh Vũ; Nguyễn Thành Trung. (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 7 đối tượng nêu trên về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật hình sự 2015.

Cùng ngày, sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.