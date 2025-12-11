Người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Sáng 11/12, Công an xã Cẩm Xuyên cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh ngăn chặn vụ việc đe dọa, tống tiền qua mạng với số tiền 4 tỷ đồng.

Trước đó, chị N.T.T. (SN 1980, trú tại xã Cẩm Xuyên) đồng ý kết bạn Facebook với tài khoản có tên Nguyễn Đình Hưng. Sau một thời gian ngắn làm quen, đối tượng liên tục nhắn tin thể hiện tình cảm rồi gợi ý đầu tư vào sàn giao dịch siêu lợi nhuận.

Người phụ nữ được cơ quan công an cung cấp tài liệu chứng minh về hoạt động lừa đảo của "bạn trai" trên mạng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tiếp đó, đối tượng đe dọa sẽ đăng tải hình ảnh, video của chị T. lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu không chuyển tiền. Do bị thao túng tâm lý, chị T. đã chuyển 400 triệu đồng vào sàn giao dịch CME GROUP và tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỷ đồng.

Khi cơ quan công an vào cuộc, chị T. vẫn tin tưởng, cho rằng người có tài khoản Nguyễn Đình Hưng sinh sống tại Hà Nội và là một doanh nhân thành đạt.

Người phụ nữ cho biết "Hưng" thường xuyên trò chuyện yêu đương qua Facebook, Zalo, điện thoại dù chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Công an sau đó xác định số điện thoại và tài khoản Nguyễn Đình Hưng của đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài.

Chị T. lúc này mới nhận thức vụ việc, thoát khỏi sàn giao dịch và chặn tài khoản của kẻ lừa đảo.