Người mua ma túy bị phạt 1,5 triệu đồng, kẻ bán lĩnh án tử hình

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Quốc Lô (49 tuổi, trú xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, tối 27/4/2022, công an phát hiện Phan Minh Giảng (trú TP Vinh, Nghệ An) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Giảng khai số ma túy này mua của Trần Quốc Lô với giá 3 triệu đồng.

Bị cáo Trần Quốc Lô bị tuyên phạt tử hình (Ảnh: H.L).

Từ lời khai của Giảng, công an bắt giữ Trần Quốc Lô. Khám xét nơi ở của Lô, lực lượng chức năng thu giữ 3,5kg ma túy đá và một bánh heroin (trọng lượng hơn 340g), cùng một khẩu súng quân dụng.

Qua đấu tranh, Trần Quốc Lô khai nhận số ma túy trên được Lô mua của một người đàn ông (không rõ lai lịch, nhân thân) ở xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An), giá 470 triệu đồng nhằm mục đích bán lẻ cho người có nhu cầu. Khẩu súng thì Lô mua lại từ một người khác vào cuối năm 2021 để "phòng thân".

Tại phiên tòa, Trần Quốc Lô thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo mong được khoan hồng để có cơ hội trở về báo hiếu mẹ già và chăm sóc con nhỏ.

Tuy nhiên, xem xét toàn diện vụ án và nhân thân bị cáo (trong các năm 2002, 2004, 2010 và 2016, Lô bị tuyên phạt từ 9 tháng đến 36 tháng tù về các tội "Trộm cắp tài sản", "Mua bán trái phép chất ma túy"), Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Quốc Lô tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt chung, Trần Quốc Lô phải chịu mức án tử hình.

Riêng đối với Phan Minh Giảng - người mua ma túy của Trần Quốc Lô, do không xác định được khối lượng ma túy nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An sau đó đã ra quyết định xử phạt hành chính Giảng số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".