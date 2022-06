Người giúp việc trộm 149 triệu đồng của chủ để "ăn chơi tẹt ga"

Ngày 16/6, Công an huyện Tân Biên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Quốc Hiếu (17 tuổi, ngụ xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bùi Quốc Hiếu (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, 17h ngày 1/6, anh Ngô Văn Q. (SN 1994, ngụ thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) phát hiện bị mất 149 triệu đồng để trong két sắt nên trình báo công an.

Công an huyện Tân Biên tiến hành điều tra và xác định người trộm số tiền trên là Bùi Quốc Hiếu nên tiến hành truy tìm, bắt giữ để điều tra. Hiếu là người có quan hệ họ hàng với anh Q. Từ cuối năm 2021, Hiếu phụ giúp công việc cho gia đình anh Q. với tiền công 9 triệu đồng/tháng, được bao ăn, ở ngay tại nhà.

Qua làm việc với công an, Hiếu khai vào sáng 1/6, sau khi uống cà phê cùng anh Q., Hiếu nói buồn ngủ nên đi về trước. Lúc này, nhà anh Q. không có ai, Hiếu nảy ý định trộm tiền để ăn chơi.

Do ở chung nhà lâu ngày nên Hiếu biết nơi anh Q. cất giấu đồ đạc quan trọng. Hiếu lấy chìa khóa mở két sắt lấy trộm toàn bộ số tiền trong két là 149 triệu đồng.

Sau khi trộm tiền, Hiếu khóa két sắt lại và lấy xe Wave chạy về nhà ở Long An. Trên đường về, Hiếu vào mạng xã hội mua 1 chiếc xe Vario với giá 42 triệu đồng, nhận xe ở thành phố Tân An (tỉnh Long An), chạy được một đoạn thì bị công an tạm giữ xe và giấy tờ vì vi phạm luật giao thông.

Sẵn có tiền, Hiếu lên mạng xã hội mua tiếp một chiếc xe Exciter với giá 19 triệu đồng. Ngày 2/6, Hiếu lại bị cảnh sát giao thông bắt vì vi phạm luật giao thông, tạm giữ giấy tờ của chiếc xe mới này.

Trong 5 ngày (1-5/6), Hiếu ở lại TP Tân An. Hàng đêm Hiếu đến các quán bar để ăn chơi, sử dụng ma túy cho đến khi hết tiền.

Đến tối 5/6, Công an Tân Biên đã phát hiện Hiếu tại TP Tân An, tiến hành bắt giữ và di lý về Tây Ninh phục vụ điều tra.