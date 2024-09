Người đàn ông nước ngoài bị đâm tử vong trong khu dân cư ở Bình Dương

Đến gần 1h sáng 4/9, Công an Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an TP Thuận An, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại đường D19, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 3/9, một đối tượng có dấu hiệu không tỉnh táo, la hét giữa đường rồi đập đầu vào ô tô của một người đàn ông nước ngoài đang đậu trước cửa hàng. Hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng (Ảnh: Phạm Diện).

Sau đó, đối tượng chạy về phòng trọ gần đó, cầm hung khí đến đâm người đàn ông nước ngoài khiến nạn nhân tử vong. Nhận tin báo, Công an phường An Phú có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Đối tượng gây án bị công an bắt giữ, đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Nạn nhân tử vong là ông L.W.F. (SN 1960, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc). Hung thủ là Hồ Tiền Phong (SN 2001, quê Bạc Liêu).

Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra án mạng, Hồ Tiền Phong có tổ chức ăn nhậu cùng người thân trong gia đình.