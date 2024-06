Nghi can xin đi vệ sinh rồi tháo chạy khỏi trụ sở công an ở TPHCM

Ngày 1/6, Công an TP Thủ Đức phối hợp Công an phường Tam Bình điều tra, làm rõ vụ một nghi can bỏ chạy khỏi trụ sở vào chiều 29/5. Vụ việc được camera an ninh trong trụ sở công an ghi lại.

Cán bộ công an mở cửa phòng để Tâm đi vệ sinh (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Theo đó, nghi can tên Tâm bị đưa về trụ sở Công an phường Tam Bình để điều tra về hành vi liên quan đến ma túy. Trong lúc bị giữ, người này xin cán bộ cho đi vệ sinh.

Khi được cảnh sát mở cửa, anh ta bỏ chạy thật nhanh ra khu vực cổng, lên xe của một người phụ nữ chờ sẵn, định tẩu thoát. Tuy nhiên, các cán bộ công an đã đuổi theo, quật ngã chiếc xe máy, khống chế Tâm và giữ người phụ nữ lại để xác minh.

Bước đầu, người phụ nữ khai được mẹ của Tâm nhờ mang cơm đến cho con trai. Khi đưa cơm xong, người phụ nữ chuẩn bị rời đi thì Tâm chạy từ trụ sở công an ra, nhảy lên xe. Việc này không được cả 2 bàn bạc. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang làm rõ lời khai của người này.

Theo cảnh sát, Tâm còn liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại huyện Nhà Bè. Vụ việc đang được các đơn vị xác minh, làm rõ.