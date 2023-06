Nạn nhân bị trúng đạn trong khu nhà trọ đã tử vong

Trưa 17/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An bàn giao hồ sơ, tang vật cùng nghi phạm Phạm Ngọc Lợi (20 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) cho Công an huyện Thủ Thừa thụ lý, điều tra về hành vi Vô ý làm chết người.

Nơi nạn nhân Nguyễn Minh Tâm (18 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa) bị viên đạn trúng vào đầu dẫn tử vong (Ảnh: Huyền My).

Khoảng 1h cùng ngày, nhiều người sống trong khu nhà trọ 6 Luyến ấp 7, xã Nhị Thành (thị trấn Thủ Thừa, Long An) bỗng giật mình khi nghe nhóm thanh niên la lối. Họ đánh nhau làm náo loạn một số phòng ở đây.

Gần 5 phút sau bất ngờ có tiếng nổ như súng vang lên. Lúc này, nhóm người bỏ chạy tán loạn, ra quốc lộ 1 lấy xe máy chạy đi.

Khi ra mở cửa, nhân chứng phát hiện nam thanh niên nằm gục dưới nền gạch, máu chảy ướt cả vạt áo ở trên ngực.

Nhóm thanh niên cùng nhà trọ đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu, sau đó tiếp tục chuyển Bệnh viện Chợ rẫy nhưng người này không qua khỏi.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Lợi khai đặt mua khẩu súng trên mạng giá 2 triệu đồng và đem về ngày 13/6, chỉ 4 ngày sau thì gây ra án mạng.

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị dị vật 13mm làm tổn thương nặng gây xuất huyết não dẫn tới tử vong.