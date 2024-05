Ngày 16/5, Trung tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho phóng viên Dân trí biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên lao xe máy vào tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn khiến một cán bộ Cảnh sát giao thông bị gãy chân.

Tối 15/5, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Nghi Lộc triển khai làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc.

Trung tá Hoàng Quang V. bị đâm ngã xuống đường dẫn đến gãy xương ở chân phải (Ảnh: Ph. Ngọc).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh, tông thẳng xe vào tổ công tác để vượt chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Vụ việc khiến Trung tá Hoàng Quang V. (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Nghi Lộc) bị ngã xuống đường, gãy chân.

Sau khi đâm vào người Trung tá Hoàng Quang V., nam thanh niên bị ngã xe xuống đường và bị lực lượng chức năng cùng người dân khống chế, đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra làm rõ.

Trung tá Hoàng Quang V. sau đó được đồng đội, người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương ở chân phải.

Danh tính nam thanh niên nêu trên là Lê Thanh H. (SN 1996, trú tại xóm 1, xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc).