Mua bán trái phép ma túy ở cổng chùa

Ngày 4/2, Công an Hải Phòng cho biết, cách đây ít ngày, Công an phường Phạm Ngũ Lão (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã bắt quả tang Lê Văn Thanh (25 tuổi, ở địa phương này) có hành vi mua bán trái phép ma túy ở khu vực cổng chùa My Sơn (TP Thủy Nguyên).

Đối tượng Lê Văn Thanh và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét tại chỗ đối với Thanh, công an thu giữ 15,33gram MDMB-4en-PINACA.

Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, hồi 21h30 ngày 29/1, tại khu vực cầu vượt Lạch Tray (Lê Chân, Hải Phòng), công an quận này kết hợp Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT (Công an Hải Phòng) bắt giữ Trần Tuấn Anh (35 tuổi) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng.