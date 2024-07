Mâu thuẫn với người thuê trọ, dùng dao đâm chết con trai chủ nhà

Ngày 4/7, Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Sang (41 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Duyên Hải) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng Sang thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Trà Vinh).

Trước đó, khuya 3/7, Sang đến một nhà trọ ở phường 1 (thị xã Duyên Hải), cãi nhau và đánh một phụ nữ thuê trọ tại đây. Thấy sự việc, chị G. (chủ nhà trọ) cùng nhiều người có mặt can thiệp.

Bất ngờ, Sang rút dao bấm đâm chị G. nhiều nhát. Không dừng lại, Sang tiếp tục đâm cháu K. (14 tuổi, con trai chị G.) trọng thương dẫn đến tử vong.

Một người thuê trọ khác là anh N. (27 tuổi) cũng bị Sang đâm trúng tay phải.

Sau khi gây án, Sang cố thủ trong một phòng trọ rồi bị công an khống chế. Công an thị xã Duyên Hải cho biết, Sang gây án trong tình trạng say rượu.

Hiện chị G. bị thương nặng đã được đưa lên TP HCM cấp cứu. Anh N. đang được điều trị tại bệnh viện ở Trà Vinh.