Mâu thuẫn trong bữa trưa, chồng đâm vợ tử vong

Dân trí Trong lúc ăn cơm trưa, giữa Quân và vợ mình là chị Ô. đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Quân đã dùng dao bầu gắn túyp sắt đâm vào vùng bụng chị Ô. khiến nạn nhân tử vong.

Chiều ngày 4/8, Công an tỉnh Thái Bình cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc chồng dùng dao bầu đâm vợ dẫn đến tử vong ở xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, vào khoảng 12h ngày 4/8, trong lúc ăn cơm trưa giữa Hoàng Duy Quân (SN 1975) và vợ mình là chị L.T.Ô. (SN1974) xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Phía trước ngôi nhà nạn nhân, nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Đỉnh điểm của sự việc là Quân đã dùng dao bầu gắn túyp sắt đâm vào vùng bụng chị Ô. Sau đó, gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đến khoảng 14h cùng ngày nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà triệu tập Hoàng Duy Quân lên làm việc, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương phối hợp Công an huyện Hưng Hà, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Văn