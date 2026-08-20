Lý do tòa trả hồ sơ vụ 5 cựu cán bộ ngân hàng tham ô hơn 17 tỷ đồng

Sau một ngày xét xử, sáng 20/8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - nay đổi tên thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc) Chi nhánh Khánh Hòa.

Theo Hội đồng xét xử, việc trả hồ sơ nhằm làm rõ một số lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, cũng như mục đích sử dụng số tiền được xác định là tài sản tham ô.

5 bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm (Ảnh: Đoàn Văn).

Trước đó, sáng 19/8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Võ Việt Luân (46 tuổi, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh); Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, Phó Phòng giao dịch); Ngô Thị Hồng Nhạn (45 tuổi, cựu thủ quỹ); Nguyễn Trà My (27 tuổi) và Ngô Nữ Hồng Hải (29 tuổi, cựu giao dịch viên) về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian giữ chức Trưởng Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, Võ Việt Luân đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Hà liên hệ, huy động tiền của 21 khách hàng gửi tiền tại đây, là những người có tiền nhàn rỗi và nhu cầu cho vay với lãi suất cao hơn ngân hàng, để cho Công ty N.T. (trụ sở đóng tại phường Cam Ranh) vay.

Số tiền lãi cho Công ty N.T. vay được tính theo ngày hoặc theo tháng, từ 4,5% đến 7%/tháng, tương đương 0,15-0,24%/ngày. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này không trả gốc và lãi đúng hạn.

Để có tiền xử lý các khoản tài chính nêu trên, Võ Việt Luân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, không tuân thủ quy định trong hoạt động ngân hàng, thông đồng, câu kết và tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thanh Hà sử dụng thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Phòng giao dịch Cam Ranh để lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng nhằm phục vụ mục đích cá nhân của cả hai.

Theo kết quả điều tra, 3 bị cáo còn lại đã giúp sức lập khống giấy tờ để Võ Việt Luân và Nguyễn Thị Thanh Hà tham ô tài sản. Tổng số tiền 5 bị cáo tham ô của ngân hàng Sacombank từ ngày 12/8/2022 đến ngày 23/9/2022 được xác định hơn 17,3 tỷ đồng.