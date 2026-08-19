Xét xử 5 cựu cán bộ ngân hàng tham ô hơn 17 tỷ đồng

Ngày 19/8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo là cựu cán bộ của Phòng giao dịch Cam Ranh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - nay đổi tên thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc) Chi nhánh Khánh Hòa, về tội Tham ô tài sản.

Các bị cáo gồm: Võ Việt Luân (46 tuổi, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh); Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, Phó Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh); Ngô Thị Hồng Nhạn (45 tuổi, cựu thủ quỹ); Nguyễn Trà My (27 tuổi) và Ngô Nữ Hồng Hải (29 tuổi, cựu giao dịch viên Sacombank Cam Ranh).

5 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/8 (Ảnh: Đoàn Văn).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng Phòng giao dịch Cam Ranh, Võ Việt Luân thực hiện việc duyệt, đề xuất các khoản vay tín dụng phục vụ mục đích kinh doanh cho Công ty N.T. có trụ sở đóng trên địa bàn phường Cam Ranh.

Qua nắm bắt, Luân biết Công ty N.T. có nhu cầu vay tiền bên ngoài để phục vụ hoạt động kinh doanh, chi trả các khoản vay tín dụng đến hạn trả gốc, lãi tại Phòng giao dịch Cam Ranh. Sau đó, Luân đã chỉ đạo, yêu cầu Nguyễn Thị Thanh Hà liên hệ, huy động tiền của 21 khách hàng gửi tiền tại Sacombank Cam Ranh, có tiền nhàn rỗi và nhu cầu cho vay với lãi suất cao hơn ngân hàng để cho Công ty N.T. vay.

Theo thỏa thuận, Luân giao Hà trực tiếp vay tiền của khách hàng, rồi hỗ trợ cho Công ty N.T. và nhiều cá nhân khác có liên quan đến công ty này vay. Số tiền lãi vay ngoài được tính theo ngày hoặc theo tháng, từ 4,5% đến 7%/tháng, tương đương 0,15%/ngày đến 0,24%/ngày.

Tuy nhiên, sau nhiều lần cam kết, hứa hẹn sẽ trả đủ gốc và lãi, Công ty N.T. không thực hiện được. Đến tháng 10/2022, dư nợ của Công ty N.T. và 17 cá nhân liên quan đến công ty này tại Phòng giao dịch Cam Ranh là gần 87 tỷ đồng.

Để có tiền xử lý các khoản tài chính nêu trên, Võ Việt Luân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, không tuân thủ quy định trong hoạt động ngân hàng, thông đồng, câu kết, tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thanh Hà sử dụng thông tin tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Phòng giao dịch Cam Ranh để lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng nhằm phục vụ mục đích cá nhân của Luân, Hà.

Theo kết quả điều tra, 3 bị cáo còn lại đã giúp sức lập khống giấy tờ để Võ Việt Luân và Nguyễn Thị Thanh Hà tham ô tài sản. Tổng số tiền 5 bị cáo tham ô của ngân hàng Sacombank từ ngày 12/8/2022 đến ngày 23/9/2022 được xác định hơn 17,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, 4 bị cáo đã bồi thường, khắc phục cho Ngân hàng Sacombank gần 1 tỷ đồng, trong đó Võ Việt Luân khắc phục 60 triệu đồng, Nguyễn Thị Thanh Hà 100 triệu đồng, Ngô Thị Hồng Nhạn 800 triệu đồng, Ngô Nữ Hồng Hải 20 triệu đồng.