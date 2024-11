Lừa xin việc vào ngành công an để "ôm" 500 triệu đồng

Ngày 20/11, Công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, đã truy tìm thành công đối tượng Trần Thành Long (SN 1967, trú ở xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) tại sân bay Tân Sơn Nhất. Long có liên quan đến vụ án lừa đảo xin việc vào ngành công an cách đây gần 10 năm.

Trước đó, năm 2015, Long đã đưa ra thông tin rằng mình có khả năng xin biên chế vào Công an tỉnh Kon Tum. Lúc này, chị L. (trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã đưa con gái đến gặp Long để đặt vấn đề xin việc làm.

Khi thấy "con mồi" tin tưởng, Long thống nhất với chị L. giá chạy việc là 500 triệu đồng.

Trần Thành Long được lực lượng công an yêu cầu về tỉnh Kon Tum để phối hợp điều tra vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum).

Sau khi nhận tiền, Long hứa hẹn, con chị L. sẽ đi làm trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, đến năm 2018, con gái chị L. vẫn chưa xin được việc làm như Long cam kết. Gia đình cũng không nhận lại được tiền đã đưa cho Long. Nhiều lần, chị L. liên hệ đòi lại tiền nhưng không được nên đã gửi đơn tố giác.

Năm 2018, Công an thành phố Kon Tum đã nhiều lần mời và triệu tập Long đến trụ sở làm việc nhưng người đàn ông này vẫn tìm cách né tránh, vắng mặt không lý do. Công an thành phố Kon Tum đã phát thông tin truy tìm Long.

Chiều 13/11, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Long đang ở sân bay Tân Sơn Nhất nên yêu cầu người đàn ông này về Công an thành phố Kon Tum để phục vụ điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.