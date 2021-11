Lợi dụng dịch, 5 tàu sắt ngang nhiên ra hồ Dầu Tiếng hút cát lậu

Dân trí Ngày 13/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ 5 tàu sắt có hành vi hút cát lậu để xác minh những người liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các tàu khai thác cát trái phép bị bắt giữ (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo cơ quan công an, những ngày gần đây, lợi dụng thời gian giãn cách vì dịch Covid-19, nhiều nhóm người lạ đưa tàu đến khu vực ngã ba suối Bà Chiêm (thuộc hồ Dầu Tiếng), là vùng giáp ranh giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Phước hút cát gây sạt lở bờ đất sản xuất nông nghiệp của người dân.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã lập kế hoạch đấu tranh và thu thập chứng cứ.

Đến 7h30 ngày 12/11, Phòng Cảnh sát Môi trường phục kích bắt quả tang 5 tàu đang bơm hút cát trái phép tại khu vực ngã ba suối Bà Chiêm nói trên.

Cụ thể, các tàu vi phạm gồm tàu LĐ-0121 do ông Bùi Văn Phúc (sinh năm 1972) điều khiển, chứa khoảng 25m3 cát; tàu ĐN-0825 do ông Huỳnh Thanh Lý (sinh năm 1983) điều khiển, chứa khoảng 6m3 cát; tàu TN-0146 do ông Lâm Văn Quấu (sinh năm 1957) điều khiển, chứa khoảng 20m3 cát; tàu NĐ-2852 do ông Lê Trọng Lâm (sinh năm 1985) điều khiển, chứa khoảng 30 m3 cát và tàu không có số hiệu do ông Huỳnh Thanh Hoài (sinh năm 1984) điều khiển, chứa khoảng 5m3 cát.

Cả 5 người trên đều ngụ tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Lực lượng Công an Tây Ninh làm việc với các tàu khai thác cát trái phép (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Làm việc với công an, bước đầu các lái tàu trên khai nhận, các tàu hút cát đều có hợp đồng bơm hút cát gia công cho một công ty có địa chỉ tại ấp Bàu Lùn, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Vào khoảng 6h30 ngày 12/11, họ lái tàu ra bãi cát của công ty này ở vị trí thuộc khu vực ngã ba suối Bà Chiêm để bơm hút cát lên tàu theo hợp đồng.

Theo cơ quan công an, vào ngày 28/9, UBND tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 180 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản trong thời gian 4,5 tháng đối với công ty trên. Hiện nay, quyết định xử phạt này vẫn chưa hoàn thành việc chấp hành.

Sơn Nhung