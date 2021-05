Khống chế đối tượng dùng đinh ba đâm bị thương phó công an huyện

Dân trí Khi xuống vận động đối tượng lên trụ sở UBND xã để làm rõ phản ánh có hành vi gây rối trật tự công cộng, một Phó Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) bị đối tượng dùng đinh ba đâm bị thương.

Tối 21/5, ông Phạm Văn An, Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc đối tượng Phạm Văn Việt (SN 1980, trú tại thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ - Hải Dương) dùng đinh ba tự chế đâm Thượng tá Vũ Đình Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ (Công an tỉnh Hải Dương).

Lực lượng công an khống chế đối tượng Việt.

Thông tin ban đầu vụ việc, khoảng 13h chiều 21/5, lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ cùng công an xã Hà Kỳ xuống nhà Phạm Văn Việt để vận động đối tượng này lên trụ sở xã làm việc. Trước đó, người dân địa phương phản ánh Việt nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí đe dọa, đánh bị thương người dân.

Khi lực lượng công an đến nhà, Việt không hợp tác còn cố thủ trong nhà, chửi bới và có hành vi chống đối như ném gạch đá, vỏ chai. Việt còn dùng cây đinh ba tự chế dài 1,5 m phóng ra phía ngoài làm bị thương cánh tay phải của Thượng tá Vũ Đình Hùng, Phó trưởng công an huyện Tứ Kỳ.

Lực lượng công an sau đó đã khống chế được Việt, thu giữ tại hiện trường 2 dao bầu, một cây đinh ba tự chế, một lưỡi lê dạng xoắn...

Trước đó, Công an xã Hà Kỳ đã nhận được phản ánh của người dân bị Việt dùng cây gỗ đánh vào người ông Nguyễn Văn Tiếp và ông Phạm Văn Đước vào chiều 18/5 dù không có mâu thuẫn, dẫn đến việc ông Tiếp bị thương phải điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang.

Nhận được tin báo trên, Công an xã Hà Kỳ đã xuống lấy lời khai, nhiều lần vào nhà triệu tập Việt lên trụ sở làm việc nhưng Việt không chấp hành nên đã báo cáo Công an huyện Tứ Kỳ.

Chiều 21/5, Công an huyện Tứ Kỳ thành lập đoàn công tác do Thượng tá Vũ Đình Hùng trực tiếp xuống tuyên truyền, vận động đối tượng thì xảy ra vụ việc trên.

Theo ông Phạm Văn An, Việt tính tình không ổn định nhưng không có sổ điều trị tâm thần và cũng không có tiền sử bị bệnh thần kinh.

Hiện Công an huyện Tứ Kỳ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dương