Khởi tố thêm bị can là thành viên của nhóm "Báo Sạch"

Dân trí Sáng 7/7, nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thế Thắng (SN 1982), ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Bị can Lê Thế Thắng bị khởi tố để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân".

Theo cơ quan An ninh điều tra, Thắng là người trực tiếp xóa Fanpage "Báo Sạch", sau khi Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, ngụ tỉnh Long An) bị bắt giữ vào cuối năm 2020. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh đã trích xuất, lưu trữ được các bài viết liên quan.

Liên quan đến vụ án này, đầu tháng 6/2021, Viện KSND TP Cần Thơ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp điều tra bổ sung và làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Các bị can là thành viên của nhóm "Báo Sạch" đã bị khởi tố.

Trước đó vào tháng 5/2021, Cơ quan An ninh điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Thanh Nhã (SN 1980), Đoàn Kiên Giang (SN 1986, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Phước Trung Bảo (SN 1982, ngụ TP Đà Nẵng) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, bị can Danh có động cơ cá nhân khi viết bài, đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Nhiều bài viết, đăng tải lên tài khoản cá nhân đều núp dưới danh nghĩa đấu tranh chống tiêu cực, hoạt động báo sạch nhưng thực chất là tiêu cực.

Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập 31 bài viết liên quan đến TP Cần Thơ và 29 video đăng công khai trên Facebook, bị can Danh thừa nhận các bài viết phản ánh là sai sự thật.

Bị can Trương Châu Hữu Danh.

Ngoài sử dụng Facebook cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội tại Cần Thơ, bị can Danh cùng với Bảo, Nhã, Giang, lợi dụng các quyền tự do báo chí để viết, đăng tải trên Fanpage "Báo Sạch" và group "Làm Báo Sạch". Nhiều bài viết Fanpage "Báo Sạch" và group "Làm Báo Sạch" - do các bị can thành lập, có nội dung không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng, mang tính chất suy diễn chủ quan.

Cơ quan An ninh điều tra nhận định hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của các bị can để viết, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết có nội dung không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng, suy diễn chủ quan đã xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến vai trò quản lý đất nước, quản lý nhà nước tại các địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân.

Các bài viết sai sự thật của các bị can, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước nói chung, chính quyền các địa phương nói riêng; ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Đảng; ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện, thu giữ các văn bản có đóng dấu "mật", "tối mật" và văn bản không đóng dấu mật nhưng có nội dung ghi là tài liệu mật. Cơ quan An ninh điều tra nhận định các bị can có dấu hiệu của hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật Nhà nước.

Do tính chất phức tạp của tội phạm và để đảm bảo kết thúc điều tra theo đúng thời hạn luật định, Cơ quan An ninh điều tra đã tách ra để tiếp tục xác minh, khởi tố điều tra, xử lý trong một vụ án khác.

PV