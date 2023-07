Khởi tố thêm 3 bị can vụ nâng khống thiết bị giáo dục

Chiều 1/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Ngọc (39 tuổi, trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngọc là kế toán trưởng, nguyên Giám đốc tài chính thuộc Công ty cổ phần Vạn Xuân.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Bích Ngọc (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an Hà Tĩnh cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Châu Giang (41 tuổi, tổng giám đốc, thẩm định viên về giá) và Nguyễn Thanh Tùng (41 tuổi, cùng trú Thành phố Hà Nội, thẩm định viên về giá thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá An Dương) cùng về tội danh nêu trên.

Ba bị can này bị cáo buộc nâng giá thiết bị khi bán cho Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Tĩnh.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của đối tượng Ngọc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 9/2022 chỉ ra hàng loạt bất thường trong công tác quản lý đấu thầu, mua sắm thiết bị dạy học trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2019, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thực hiện 17 gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học, tổng giá trị hợp đồng hơn 250 tỷ đồng. Trong đó, mua sắm tập trung 15 gói thầu, tổng giá trị hơn 240 tỷ đồng, Sở GD-ĐT tự mua sắm 2 gói thầu.

Trong quá trình thực hiện việc đấu thầu cung cấp thiết bị giáo dục, các đơn vị trúng thầu có sự tráo đổi phụ lục trong phần hồ sơ. Nghiêm trọng hơn, một số gói thầu có hiện tượng các thành viên liên danh trúng thầu ký hợp đồng mua bán hàng hóa cho nhau, qua một đơn vị trung gian nhằm đẩy giá thiết bị, hợp thức hóa giá trúng thầu, giá hợp đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với Trần Thị Châu Giang (Ảnh: Công an cung cấp).

So sánh giá nhập khẩu và giá bán lại cho Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, số tiền chênh lệch tại những gói mua sắm thiết bị giáo dục này lên đến hơn 60 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng "điểm mặt" những công ty đã dùng chiêu trò để "thổi" giá thiết bị giáo dục như: Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Hà và Công ty Cổ phần Đầu tư P&T, Công ty Cổ phần công nghệ Lam Hồng, Công ty Cổ phần H-PEC Việt Nam, Công ty Cổ phần ứng dụng Công nghệ & Dịch vụ viễn thông, Công ty Cổ phần Vạn Xuân.

Liên quan sai phạm đấu thầu xảy ra tại Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Tĩnh, đến nay Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt giam 13 người.

Hồi tháng 3 vừa qua, hai cán bộ Sở GD-ĐT Hà Tĩnh bị kỷ luật vì liên quan những sai phạm nêu trên.