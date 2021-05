Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cho gần 200 người nhập cảnh trái phép

Dân trí Công an tỉnh Lào Cai vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 5 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức cho gần 200 người nhập cảnh trái phép.

Cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) vừa quyết định khởi tố vụ án "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 5 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú với 1 đối tượng.

Đối tượng Giàng Mỷ cầm đầu đường dây xuất nhập cảnh trái phép.

Trước đó, từ ngày 13/4 đến 20/4, cơ quan điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã xác định được 6 đối tượng tổ chức gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, tại địa phận thôn Na Lốc (xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai).

Trong đó, nữ đối tượng Giàng Mỷ (SN 1990, trú tại xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai) là người cầm đầu, tổ chức đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép tại phía Việt Nam.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã bắt đối tượng Vũ Minh Toàn (SN 1998, trú tại xã Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang) là người cầm đầu ở bên phía Trung Quốc đưa người về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Minh Toàn khai nhận để đưa người qua biên giới trái phép, đối tượng Giàng Mỷ phải liên hệ với Toàn qua Wechat. Sau khi nhận tiền từ Mỷ, Toàn lại thuê người sắp xếp đón đưa khách đến địa điểm giáp biên giới để thực hiện hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

