Khởi tố chủ tịch xã trục lợi làm sổ đỏ ở Tuyên Quang

Sáng 1/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an Huyện Sơn Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Trường, Chủ tịch UBND xã Tam Đa thuộc huyện này về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Mạnh Trường, Chủ tịch UBND xã Tam Đa (huyện Sơn Dương) (Ảnh: VTV).

Theo đó, cơ quan công an xác định hành vi của Nguyễn Mạnh Trường đã xâm hại đến uy tín của nhà nước, đồng thời xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân khác mà bị can này giới thiệu về Công ty Sơn Hà (Công ty làm dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản).

Trước đó, bản tin Thời sự 19h ngày 17/6 của Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh việc Chủ tịch UBND xã Tam Đa Nguyễn Mạnh Trường cùng với đơn vị tư vấn, môi giới có dấu hiệu trục lợi trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, một số người dân trên địa bàn xã Tam Đa phải chi số tiền hàng chục triệu đồng cho đơn vị tư vấn, môi giới bất động sản để thực hiện tách sổ đỏ. Còn nếu thực hiện việc này ở UBND xã thì có thể phải chờ đợi hàng năm trời.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương làm rõ vụ việc theo phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam tại phóng sự nêu trên; xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước (nếu có vi phạm).

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp, lợi dụng việc giải quyết thủ tục hành chính để tham nhũng, lợi ích nhóm.