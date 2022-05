Khởi tố Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường ở Thái Bình

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đoàn Đình Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Lãm, TP Thái Bình - về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, được quy định tại khoản 1, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn tố giác của nhân dân, tố giác ông Đoàn Đình Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Lãm, TP Thái Bình và một số cán bộ của phường này có dấu hiệu sử dụng bằng cấp giả.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Đoàn Đình Thanh đã có hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Cụ thể, vào tháng 2/2020, ông Thanh đã sử dụng bản gốc bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc ghi là Sở GDĐT Thái Bình cấp (được xác định là bằng giả) để sao y chứng thực tại UBND phường Trần Lãm.

Sau đó, ông Thanh sử dụng bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc giả trên để nộp bổ sung vào hồ sơ ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trần Lãm nhiệm kỳ 2020-2025 nộp cho Ban Tổ chức Thành ủy Thái Bình (thông qua Văn phòng Đảng ủy phường Trần Lãm).

Ngày 5/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đoàn Đình Thanh.

Ngày 14/4, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối ông Đoàn Đình Thanh theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra, xác minh.