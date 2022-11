Khởi tố, bắt tạm giam giang hồ cộm cán Hưng "Tiềm"

Thông tin từ Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng, khám xét nơi ở của Phạm Quang Hưng (45 tuổi, trú tại tổ 12, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), về tội "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Phạm Quang Hưng, tức Hưng "Tiềm" (Ảnh: CACC).

Theo thông tin ban đầu, Hưng "Tiềm" đã có hành vi đánh đập, cố ý gây thương tích một người dân ở thành phố Thái Bình. Bị hại sau đó làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an thành phố Thái Bình tố cáo hành vi của Phạm Quang Hưng.

Được biết, ở thành phố Thái Bình, Hưng "Tiềm" được biết đến là đối tượng giang hồ cộm cán và có nhiều tiền án, tiền sự.

Vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra.