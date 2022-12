Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện khám xét nơi làm việc và nơi ở, đồng thời bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Hà (47 tuổi), Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng - nơi bà Hà công tác (Ảnh: A.T.).

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2018, bà Nguyễn Thị Hà, đã lập khống nhiều hợp đồng tín dụng để vay hơn 11 tỉ đồng từ quỹ tín dụng do mình quản lý để đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, các khoản đầu tư thua lỗ, không có tiền trả gốc và lãi từ các khoản vay cũ nên bà Hà đã lập thêm nhiều hợp đồng vay vốn mới, để vay, rút tiền từ quỹ.

Tính đến thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Hà đã lập khống tổng cộng 49 hợp đồng vay vốn, vay hơn 20,6 tỉ đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng.

Những sai phạm trên của Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình phát hiện, sau đó chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình để điều tra xử lý.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.