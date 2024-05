Khởi tố bác sĩ giết người phân xác ở Đồng Nai

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Sơn (36 tuổi, thường trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 16/4, người nhà nạn nhân T.T.B.N. (37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) trình báo cơ quan công an về việc chị N. mất tích từ ngày 13/4, sau khi đưa con đi học ở TP Biên Hòa.

Nghi can Sơn lúc bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh các mối quan hệ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện sự mất tích của nạn nhân có những dấu hiệu bất thường. Trước khi mất tích, nạn nhân có nhiều lần chuyển tiền cho một người đàn ông tên là Danh Sơn.

Qua điều tra, nhà chức trách nhận thấy vào ngày mất tích (13/4), nạn nhân có liên lạc với Sơn qua điện thoại. Từ dấu hiệu nghi vấn trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã mời bác sĩ Danh Sơn lên làm việc. Tuy nhiên, Sơn khai không liên quan gì đến sự mất tích của chị N., và liên tục quanh co chối tội, đối phó với cơ quan công an.

Đến ngày 26/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp Công an TP Biên Hòa triệu tập Danh Sơn lên làm việc. Lần này, các trinh sát sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp những tài liệu chứng cứ thu thập được khiến Sơn không thể chối cãi. Anh ta khai nhận giết chị N., sau đó phân xác thành nhiều mảnh, phi tang tại TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

Sơn khai nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm. Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, đã áp giải Sơn đến các địa điểm phi tang thi thể nạn nhân. Cơ quan chức năng đã tìm thấy một số bộ phận thi thể nghi là của nạn nhân.