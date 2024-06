Khởi tố 3 thanh niên rủ nhau "cạo trọc" hơn 14.000m2 rừng

Ngày 10/6, Công an tỉnh Kon Tum cho biết cơ quan chức năng vừa khởi tố đối với A Nhe (SN 1971), A Nhan (SN 1986), A Thọ (SN 2004, cùng trú tại xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) để điều tra vụ án Hủy hoại rừng, xảy ra tại xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông.

Trước đó đầu tháng 3/2024, A Nhe, A Nhan, A Thọ cùng nhau lên cánh rừng thuộc lô 6, lô 32 khoảnh 8, tiểu khu 210 (địa giới hành chính xã Đăk Sao) để phát rừng.

Hiện trường vụ phá rừng (Ảnh: Chí Anh).

Đến ngày 15/3, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản ghi nhận vụ việc. Tổng diện tích rừng bị chặt phá trái phép là 14.700m2, loại rừng tự nhiên.

Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Hủy hoại rừng. Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tu Mơ Rông tiếp nhận hồ sơ để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, A Nhe, A Nhan, A Thọ đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tu Mơ Rông ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can trên.