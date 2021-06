Khởi tố 12 bị can trong vụ án tụ tập đá gà ăn tiền khi Covid-19 căng thẳng

Dân trí Trong lúc cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 27 đối tượng liên quan đánh bạc ăn thua bằng tiền mặt dưới hình thức đá gà tại thị xã Điện Bàn.

Ngày 24/6, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật một vụ đá gà ăn thua bằng tiền mặt tại thị xã Điện Bàn.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Nam cung cấp).

Theo thông tin điều tra, lúc 10h ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thị xã Điện Bàn phát hiện, bắt quả tang tụ điểm tổ chức cá cược đá gà tại vườn nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1976, trú khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn).

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 27 đối tượng tại "ví gà", tạm giữ một "sổ ghi biện" với số tiền thể hiện là hơn 130 triệu đồng, 11 con gà, 3 ô tô, 17 xe máy, 23 điện thoại di động, hơn 70 triệu đồng và nhiều dụng cụ liên quan đến tổ chức cá cược đá gà.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, vụ việc còn có tính nghiêm trọng hơn bởi các đối tượng tụ tập tổ chức cá cược đá gà trong khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, địa phương đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong đó có việc không tụ tập đông người.

Đặc biệt, trong số đối tượng tham gia có nhiều đối tượng đến từ TP Đà Nẵng, tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính