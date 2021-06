Khám xét nhà riêng của nhiều lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Dân trí Sáng 30/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an khám xét nhà riêng một số lãnh đạo và cán bộ tỉnh Bình Dương vì có liên quan đến khu "đất vàng" 188 ha.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám xét nhà riêng một số lãnh đạo và cán bộ có sai phạm liên quan.

Theo ghi nhận, trong buổi sáng tại nhà riêng ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một) và ông Võ Văn Lượng, Chánh văn phòng UBND tỉnh (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) lực lượng chức năng đang khám xét phía bên trong 2 căn nhà.

Sáng nay lực lượng công an khám xét nhà riêng ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ở phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một.

Như tin đã đưa, theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/PC03 ngày 16/12/2019 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/QĐ-VKS-P1 ngày 3/9/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Khu vực nhà riêng ông Võ Văn Lượng, nguyên Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, tháng 6/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 6 bị can, gồm:

Trần Xuân Lâm, nguyên Trưởng phòng Kinh tế thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương.

Võ Văn Lượng, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

Cả 6 bị can trên bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông cáo kết quả kỳ họp thứ tư, kết luận một số vi phạm của một số tổ chức đảng và đảng viên ở tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo... để một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản tại Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2). Vi phạm này rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội…

Trong đó có ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; ông Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Liêm, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Các ông: Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh; Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thẩm định, tham mưu, trình ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Văn Đông, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; ông Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính đảng, chịu trách nhiệm với những vi phạm tại Tổng Công ty 3/2...

Huyền Trang

TTXVN