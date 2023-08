Hành trình truy đuổi kẻ đi ô tô bắt cóc bé trai ở Hà Nội

Sáng 15/8, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho biết, các đội nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội, trực tiếp do lãnh đạo Công an thành phố phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ được nghi phạm bắt cóc bé trai ở khu dân cư thuộc phường Việt Hưng (quận Long Biên) vào tối 14/8.

Danh tính của nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Đi ô tô để "săn mồi"

Theo cảnh sát, do nợ nần, Nguyễn Đức Trung đã nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu, nên tối 14/8, Trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên để tìm kiếm "con mồi".

Hình ảnh đối tượng Trung bắt cóc nạn nhân rồi mang lên xe ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Tới khoảng 19h cùng ngày, Trung đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự thì phát hiện cháu N.T.C. (7 tuổi, sống tại khu biệt thự BT7, tên nạn nhân đã được thay đổi) đang đạp xe nên đã khống chế và bắt giữ nạn nhân rồi đưa lên ô tô.

Sau khi bắt cóc cháu C., Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó mới đi về tỉnh Hà Nam.

Sau khi nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ thuộc Công an quận Long Biên, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các lực lượng chức năng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ vào cuộc, truy bắt nghi phạm gây án.

Nghi phạm dùng súng bắn bị thương một chiến sỹ công an

Theo cảnh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tới đêm muộn cùng ngày, tổ trinh sát đã lần ra dấu vết, xác định nghi phạm Trung chở theo cháu bé và di chuyển qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó điểm cuối là tỉnh Hà Nam.

Nghi phạm bắt cóc trẻ em bị bắt khi đang bỏ trốn tại tỉnh Hà Nam (Ảnh minh họa).

Tới khoảng 5h ngày 15/8, tại khu công nghiệp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tổ công tác ập vào, bắt giữ Nguyễn Đức Trung khi đối tượng đang khống chế cháu C.

Thời điểm bị bắt, Trung dùng súng bắn đạn cao su chống trả cảnh sát, đã bắn vào đùi phải chiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Đội cảnh sát Hình sự, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội).

Cảnh sát sau đó cũng đã giải cứu thành công cháu C., và trong sáng cùng ngày, nạn nhân đã được đưa về gia đình an toàn.

Cảnh sát đã di lý đối tượng Nguyễn Đức Trung về Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.