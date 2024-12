Hành trình 48 giờ truy bắt gã chồng máu lạnh giết vợ, phân xác phi tang

Từ cẳng chân người trôi sông hé lộ vụ án mạng kinh hoàng

Ngày 7/2, tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão, khi người người, nhà nhà tất bật chuẩn bị đón Tết, người dân tại khu vực Kênh Xáng thuộc xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long phát hiện một cẳng chân người. Vụ việc làm cả vùng quê bàng hoàng, rúng động.

Trương Văn Út (người ngồi) bị công an bắt giữ khi lẩn trốn ở Bến Tre (Ảnh: CTV).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp Công an huyện Tam Bình khẩn trương điều tra, tổ chức khám nghiệm; đồng thời phát động người dân truy tìm các phần cơ thể còn lại. Kết quả đã tiếp tục phát hiện thêm một số bộ phận cơ thể người đang trong giai đoạn phân hủy nặng.

Thượng tá Đỗ Văn Phong, Phó Trưởng Công an huyện Tam Bình, kể, ông nhận được tin báo từ Công an xã Mỹ Thạnh Trung khi phát hiện một phần thi thể chân người trôi trên sông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện kết hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm phần cẳng chân người để xác định giới tính nạn nhân.

Đồng thời công an huyện chỉ đạo công an các xã trên địa bàn xác minh, rà soát truy tìm tung tích nạn nhân.

Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân phá nhanh vụ án (Ảnh: CTV).

Trung tá Nguyễn Minh Tâm, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Lúc phát hiện phần chân trên, tổ công tác gặp khó khăn. Thứ nhất là chỉ có một phần chân, không xác định được nạn nhân; thứ hai là phần thi thể đang phân hủy mạnh, các dấu vết đường vân đã bị bong tróc. Vì thế chúng tôi phải tiến hành ngay các biện pháp truy tìm những bộ phận cơ thể còn lại".

Ngày 8/2, tức 29 tháng Chạp, Cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện phần đầu người trôi trên kênh Kinh Xáng và một cánh tay người trôi trên nhánh sông Măng thuộc khu vực thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, đang trong giai đoạn phân hủy.

Thượng tá Đỗ Văn Phong nói, khuôn mặt nạn nhân đã phân hủy nhưng vẫn nhìn được đặc điểm 2 chân mày và môi có vết xăm còn mới. Cơ quan điều tra rà soát các tiệm thẩm mỹ trên địa bàn và cho người dân nhận dạng nạn nhân.

Dùng 1 cây kéo, 3 cây dao phân xác vợ

Qua truy xét, cảnh sát nhận định nạn nhân là người phụ nữ tên D., ngụ TPHCM, tạm trú ở huyện Tam Bình. Cùng thời điểm phát hiện các phần cơ thể nói trên thì không thấy người phụ nữ này xuất hiện ở địa phương.

Từ thông tin này, cảnh sát nhận định người bị hại là bà Trần Thị D. (62 tuổi), nghi can là Trương Văn Út (46 tuổi, quê Cà Mau). Út và bà D. là vợ chồng, cả hai thuê nhà ở huyện Tam Bình sinh sống.

Khi kiểm tra nhà trọ của cặp vợ chồng, cảnh sát phát hiện trong nhà có nhiều dấu vết bị xáo trộn như từng xảy ra xô xát. Bên trong nhà nồng nặc mùi cồn và có những vết giống như máu. Từ những manh mối trên, các trinh sát nhận định nơi đây có thể là hiện trường vụ án.

Sau khi tiến hành các biện pháp xác minh, Ban lãnh đạo đơn vị, Ban Giám đốc đã chỉ đạo nhiều mũi tiến hành truy tìm đối tượng, rà soát nhiều tỉnh, thành. Cuối cùng đơn vị nghiệp vụ phát hiện Út đang lẩn trốn ở Bến Tre và tiến hành bắt giữ vào lúc 10h20 ngày 9/2, tức 2 ngày sau khi phát hiện cẳng chân người trôi trên sông.

Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Út đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lý do sát hại vợ vì ghen tuông. Giết người xong, sợ bị phát hiện, Út phân thi thể bà D. thành nhiều mảnh rồi thả xuống sông phi tang.

Ngay khi bị bắt, Công an Vĩnh Long đã di lý đối tượng về hiện trường ở huyện Tam Bình thực nghiệm điều tra. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh lặn tìm được dưới dòng sông sau căn nhà trọ của Út 1 cây kéo và 3 con dao, đối tượng khai dùng để phân xác nạn nhân.

Vụ án được phá nhanh sau 48 giờ phát hiện với nhiều tình tiết hiện trường vô cùng phức tạp đã thể hiện tinh thần mưu trí và sự phối hợp chặt chẽ của từng cán bộ, chiến sĩ, từng đơn vị Công an địa phương trong tỉnh Vĩnh Long và địa bàn giáp ranh.

Trương Văn Út tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Trung tá Nguyễn Minh Tâm, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, nhận định: "Đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn man rợ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự và dư luận ở địa phương.

Các tổ công tác tập trung quyết liệt bằng mọi cách phải làm rõ vụ án, do đó khi có thành quả như thế chúng tôi rất vinh dự, tự hào được về với gia đình vui Xuân cũng như giúp người dân yên tâm đón Tết".