Hà Nội: Trung tá công an vô cớ bị gã hàng xóm đâm tử vong

Dân trí Nghĩ rằng anh H. sẽ hại mình, Đặng Hữu Dũng mang dao đến nhà anh này thực hiện hành vi phạm tội.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Hữu Dũng (SN 1969, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Đặng Hữu Dũng.

Trước đó, sáng ngày 22/7, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận tin báo về việc anh Nguyễn Thanh H. (Trung tá công an, trú tại phường Cổ Nhuế 1) bị Đặng Hữu Dũng dùng dao đâm tử vong. Sau khi gây án, Dũng đã đến Công an phường Cổ Nhuế 1 đầu thú và giao nộp con dao gây án.

Quá trình điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định, Dũng là hàng xóm ở cùng dãy phố với anh H. Thời gian gần đây, Dũng có suy nghĩ anh H. sẽ hại mình.

Sáng 22/7, Dũng điều khiển xe máy, cầm dao đến nhà anh H. để tìm anh này. Do con dao Dũng mang theo bị hỏng chuôi nên đối tượng đến cửa hàng sửa chữa xe máy gần đó mượn máy hàn và tự hàn lại chuôi dao.

Dũng để con dao tại giá để hàng của xe rồi quay lại nhà anh H. Đến nơi, thấy anh H. đang ngồi trên ghế ở trong sân nhà, Dũng cầm dao lao vào, đâm nạn nhân tử vong.

Được biết, Dũng là đối tượng có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Đâm chết người sau khi đi uống rượu

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Hưng (SN 1994, trú tại Bích Hòa, Thanh Oai) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng Đặng Tiến Hưng.

Khoảng 13h ngày 10/8, sau khi uống rượu ở nhà bạn, trên đường đi bộ về nhà ở thôn Mùi, Hưng và bạn gặp anh H.M.L. (SN 1983, quê Hải Phòng) đang chở con trai đi ngược chiều. Hưng và bạn chặn xe, đấm đá anh này.

Hoảng sợ, anh L. đi xe về nhà em vợ là anh N.V.T. (SN 1984, trú tại thôn Mùi, Bích Hòa, Thanh Oai) kể chuyện bị đánh. Lúc sau, anh L. dùng xe máy chở anh T. đi ra ngõ thì gặp Hưng.

Hai bên lao vào đánh nhau. Hưng chạy vào nhà một người dân ở gần đó lấy dao bầu để đánh lại anh T. Trong lúc xô xát, đối tượng đã đâm 2 nhát dao vào người anh T.

Thấy anh T. bị chảy nhiều máu, Hưng bỏ chạy rồi vứt dao xuống ruộng. Anh T. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến 16h cùng ngày, Nguyễn Tiến Hưng đã đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Phúc Lâm