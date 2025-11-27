Hà Nội: Phát hiện gần 30.000 vòng bi nghi giả mạo nhãn hiệu SKF

Thực hiện kế hoạch về cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường xử lý vi phạm các tháng cuối năm 2025, dịp Tết Dương Lịch 2026, Tết Nguyên đán Bình Ngọ trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 27/11, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã tiến hành thẩm tra xác nhận thông tin và kiểm tra đối với Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam địa chỉ tại BT-38, Lan Viên 2, Đặng Xá, xã Thuận An, thành phố Hà Nội kết quả:

Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại số 751 Nguyễn Đức Thuận, xã Gia Lâm, TP Hà Nội do ông Nguyễn Thành Thuỷ - Giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty.

Quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa cho thấy có tổng cộng 29.886 vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF. Ông Nguyễn Thành Thuỷ thừa nhận, số hàng này được mua trôi nổi ở thị trường trong nước để kinh doanh và không có hóa đơn chứng từ liên quan.

Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện gần 3.000 vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF tại một doanh nghiệp ở xã Thuận An (Ảnh: Đội QLTT số 1).

Để trốn tránh hoạt động kiểm tra của các cơ quan chức năng, Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc đăng ký trụ sở chính tại một địa chỉ nhưng trên thực tế lại hoạt động kinh doanh hàng hoá tại địa chỉ khác ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Đồng thời Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam còn lợi dụng mạng xã hội facebook tên: “MinhNgocVongBi” để chào bán các sản phẩm vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF.

Đặc biệt, trong số vòng bi bị thu giữ có 62 chiếc vòng bi cỡ lớn (đường kính 46cm, nặng 120kg). Những loại vòng bi cỡ lớn này thường được dùng cho các thiết bị máy móc trong các nhà máy sản xuất công nghiệp nặng (thép, xi măng…) hoặc nhà máy sản xuất thực phẩm quy mô lớn.

Việc kiểm tra ngăn chặn các sản phẩm này trước khi bán ra thị trường có ý nghĩa quan trọng không chỉ ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần đảm bảo an toàn kỹ thuật cho các thiết bị công nghiệp và bảo vệ an toàn cho người sử dụng, giảm thiểu thiệt hại quy mô lớn cho nền kinh tế vì trong quá trình vận hành sử dụng sản phẩm vòng bi chuyên dụng cỡ lớn bị làm giả, chất lượng kém mà phải thay thế sẽ phải dừng cả dây chuyền máy móc thậm chí dừng hoạt động cả nhà máy.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF của Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam, làm rõ các tình tiết liên quan để xác định hành vi vi phạm hành chính của Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam theo quy định.

Nguyễn Síu