Hà Nội: Bí mật bị lật tẩy từ chiếc xế hộp "ngủ quên" trên phố

Dân trí Từ chiếc ô tô dừng đỗ hơn một ngày trên phố nhỏ, cảnh sát phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ nhiều súng, đạn và ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dũng (SN 1978, trú tại phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; khởi tố, bắt giam Đào Việt Ly (SN 1986, trú tại phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1982, trú tại phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 27/7, Công an phường Nam Đồng (Đống Đa) nhận được phản ánh của người dân về việc một chiếc xe ô tô Mazda CX9 dừng đỗ đối diện số nhà 135 phố Trần Hữu Tước có biểu hiện bất thường.

Quá trình xác minh, hơn một ngày sau, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng tìm đến chỗ chiếc ô tô. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có một khẩu súng ngắn.

Số súng, đạn thu tại nhà Nguyễn Tiến Dũng.

Danh tính các đối tượng là Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng và Đào Việt Ly. Đáng chú ý, Nguyễn Tiến Dũng từng có 5 tiền án và đang là bị can trong vụ án "Gây rối trật tự công cộng" do Công an tỉnh Hưng Yên thụ lý điều tra.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Tiến Dũng tại phường Định Công (quận Hoàng Mai), cảnh sát thu giữ 7 khẩu súng quân dụng, một khẩu súng kíp, một khẩu súng hơi, 65 viên đạn, một cây cung, 6 mũi tên và một mô hình quả lựu đạn.

Đào Việt Ly và Nguyễn Mạnh Dũng.

Tại nhà của Đào Việt Ly, Công an quận Đống Đa cũng thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp loại Ketamin và Methaphetamine.

Bước đầu, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận, số vũ khí trên do Dũng mua trước đó nhiều năm, mục đích để sưu tầm.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Phúc Lâm