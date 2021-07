Hà Nội: 3 cựu công an lạm quyền, bắt giữ nhóm thanh niên vì... nghi đua xe

Dân trí Không được đơn vị phân công nhiệm vụ tuần tra kiểm soát nhưng 3 cựu công an cùng một số người bạn trên đường đi chơi về đã tự tiện bắt giữ nhóm thanh niên, kiểm tra người vì nghi họ đua xe.

Cuối giờ chiều ngày 5/7, sau một ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Hải Đăng (SN 1993, trú tại Long Biên, Hà Nội) 30 tháng tù, Nguyễn Tiến Anh (SN 1995, trú tại Thường Tín, Hà Nội) 20 tháng tù, Phạm Trịnh Đức Anh (SN 1995, quê Thanh Hóa) 24 tháng tù về tội "Bắt người trái pháp luật".

Cùng tội danh trên, 7 đồng phạm khác của Đăng, Tiến Anh và Đức Anh bị tuyên phạt từ 20 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 2 năm tù giam.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều muộn 5/7.

Theo cáo buộc, ba bị cáo Phạm Hải Đăng, Nguyễn Tiến Anh và Phạm Trịnh Đức Anh là cán bộ Công an TP Hà Nội, không được đơn vị phân công nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cũng như không được cấp phát vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Khoảng 1h45 ngày 28/3/2020, ba bị cáo cùng nhóm bạn (tổng số khoảng 10 người) điều khiển xe máy đi chơi tại phố Lò Đúc - Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng). Thấy anh Việt (tên bị hại đã được thay đổi) điều khiển xe máy chở 2 người bạn đều không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh, lạng lách, cả nhóm của Đăng đuổi theo.

Khi xe của Đăng đuổi đến phố Hàng Chai (phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm) thì anh Việt dừng xe lại. Đăng xuống xe, rút gậy sắt 3 khúc ra vụt 2 phát vào người anh Việt thì bị anh Việt cùng 2 người bạn xông vào quật ngã, đánh, đạp vào đầu và lưng của Đăng.

Đăng sử dụng điện thoại gửi tin nhắn thoại qua ứng dụng Messenger để thông báo cho nhóm biết vị trí mình bị đánh để nhóm bạn đến hỗ trợ. Đến nơi, một người trong nhóm Đăng dùng súng bắn đạn bi bắn về phía nhóm anh Việt. Thấy nhóm anh Việt bỏ chạy, Đăng cùng nhóm bạn tiếp tục truy đuổi.

Khi đuổi kịp, nhóm Đăng dùng còng số 8 khóa tay anh Việt, khống chế một người đi cùng anh này, người còn lại chạy thoát.

Thấy đông người dân xung quanh đến xem, Đăng rút giấy phép lái xe do ngành công an cấp giơ lên và xưng là công an rồi nói đưa anh Việt cùng bạn về công an quận để giải quyết. Tuy nhiên, nhóm của Đăng sau đó lại đưa 2 người này đến vườn hoa Bác Cổ (quận Hoàn Kiếm).

Tại đây, Đăng dùng gậy và tay đánh 2 người này. Tiến Anh vừa tát, vừa dùng điện thoại ghi hình, yêu cầu bạn của anh Việt bỏ tài sản, đồ vật trong người ra để nhóm kiểm tra. Do không phát hiện gì nên nhóm Đăng bỏ về.

Chiều hôm sau, nhóm anh Việt đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Đăng, Tiến Anh và Đức Anh đều đã bị đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng.

Tại tòa, 3 cựu công an thừa nhận hành vi phạm tội song cho rằng sự việc xảy ra do họ phát hiện 3 thanh niên trên không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu đua xe nên muốn truy đuổi và xử lý.

Ba bị hại có mặt tại phiên tòa phủ nhận việc đua xe, chỉ nhận lỗi vi phạm tốc độ, chở quá người và không đội mũ bảo hiểm.

Xác minh tại địa bàn thời điểm xảy ra vụ việc, công an cho biết, không nhận được phản ánh của người dân và chính quyền địa phương về việc có đối tượng tụ tập đua xe, gây mất trật tự.

Phúc Lâm