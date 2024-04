Giả danh trung tá công an để lừa tình, tiền của nhiều phụ nữ

Ngày 12/4, Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) để điều tra hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Tuấn (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn là đối tượng thất nghiệp. Năm 2019, Tuấn từng bị phạt hành chính 4 triệu đồng vì sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định và tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân.

Đầu năm 2023, Tuấn tiếp tục lên mạng mua trang phục công an cấp hàm Trung tá và thẻ ngành công an giả. Đối tượng mặc trang phục công an đã mua, chụp nhiều hình rồi đăng lên mạng xã hội "làm màu".

Với "mã Trung tá công an" trên mạng xã hội, Tuấn đã nhắn tin, làm quen 2 phụ nữ là mẹ đơn thân ở TPHCM. Đối tượng lừa tình và tiền của các nạn nhân nhiều lần. Công an xác định được Tuấn đã chiếm đoạt của các nạn nhân gần 250 triệu đồng.

Các hình ảnh giả mạo công an do Tuấn đăng lên mạng xã hội (Ảnh: CACT).

Ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Tuấn nhanh chóng đến liên hệ trực tiếp tại Công an huyện Vĩnh Thạnh, hoặc qua các số điện thoại 02923.858.888; 0979.233.324 để cung cấp thông tin và được giải quyết.