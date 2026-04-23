Giả danh thầy phong thủy lừa hơn 5,3 tỷ đồng tiền "làm lễ"

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đoàn Thị Bích Ngọc (41 tuổi, ở Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2019, Ngọc quen biết 3 người phụ nữ tại Hà Nội và biết họ đều quan tâm đến vấn đề phong thủy.

Cơ quan tố tụng xác định Ngọc đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quan hệ thân thiết với thầy phong thủy Vượng “Gù” ở Ninh Bình. Ngọc còn nói người này thường xem phong thủy cho những người có chức vụ nên rất khó gặp, không trực tiếp nói chuyện qua điện thoại mà chỉ liên hệ bằng tin nhắn hoặc qua người quen.

Tin lời Ngọc, 3 nạn nhân đã nhờ liên hệ để xem phong thủy, làm lễ, cúng dường, mua đá phong thủy và đồ tâm linh cho gia đình. Sau đó, Ngọc đăng ký một số điện thoại mới, lập tài khoản Zalo mang tên “Văn Vượng”, giả danh thầy phong thủy để nhắn tin, yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền làm lễ, mua vật phẩm, làm từ thiện rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Từ ngày 23/4/2018 đến 8/7/2024, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 5,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, một nạn nhân đã nhiều lần chuyển hơn 2,9 tỷ đồng cho Ngọc từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2024 và mới được trả lại 108 triệu đồng.

Một người khác, do có nhu cầu sinh con bằng phương pháp IVF cũng bị Ngọc giả danh thầy phong thủy tư vấn làm lễ, mua đồ phong thủy và chuyển hơn 2,3 tỷ đồng; trong đó Ngọc đã hoàn trả 600 triệu đồng.

Nạn nhân còn lại bị chiếm đoạt 64 triệu đồng sau khi được nhắn tin dụ chuyển tiền làm lễ cúng dường cho gia đình.

Đến tháng 6/2024, sau nhiều lần chuyển tiền nhưng không đạt được điều mong muốn, 3 người phụ nữ tìm đến tận nhà thầy Vượng ở Ninh Bình để xác minh và phát hiện mình bị lừa, từ đó làm đơn tố giác. Theo hồ sơ vụ án, đến nay Ngọc còn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng của 3 bị hại.