Giả danh công an cưỡng đoạt tiền của gái bán dâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang tạm giam Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an huyện Nam Trực lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Hùng (Ảnh: Công an tỉnh Nam Định).

Theo điều tra của cơ quan công an, Hùng là lao động tự do và trong diện quản lý về hình sự của Công an huyện Nam Trực.

Ngày 17/9, tại một quán karaoke ở TP Thái Bình, Hùng quen một nữ nhân viên phục vụ tên là T.T.L. (38 tuổi), trú tỉnh Hà Nam.

Giữa Hùng và chị L. có thỏa thuận mua, bán dâm với giá 2 triệu đồng. 3 ngày sau, Hùng có hẹn chị L. sang Nam Định gặp mặt.

Khi gặp nhau, Hùng tự xưng là Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ Công an huyện Nam Trực - đang thực hiện nhiệm vụ bắt mại dâm và đe dọa chị L. phải chuyển khoản 100 triệu đồng để không bị phạt tù.

Hùng còn lấy còng số 8 đe dọa còng tay chị L.

Bị đe dọa, chị L. đã phải vay mượn người thân được 30 triệu đồng và chuyển khoản cho đối tượng. Số tiền còn lại, đối tượng cho nạn nhân thời hạn 3 ngày để trả nốt.

Nghi ngờ đối tượng giả danh công an, chị L. đã làm đơn trình báo Công an huyện Nam Trực.

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Nam Trực đã làm rõ người tự xưng Nguyễn Anh Tuấn có tên thật là Nguyễn Văn Hùng. Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đã bắt giữ đối tượng Hùng cùng tang vật xe ô tô, còng số 8, phong tỏa tài khoản của đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hùng khai nhận đã mua còng số 8 trên mạng xã hội để giả danh công an; đồng thời dùng còng số 8 để đe dọa, uy hiếp, cưỡng đoạt tiền của gái mại dâm.

Hùng chọn gái mại dâm, nữ nhân viên phục vụ tại quán karaoke, do đặc thù công việc nhạy cảm nên họ thường không trình báo cơ quan chức năng.

Công an huyện Nam Trực đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.