Gã đàn ông trộm 15 tấm rào chắn đường cao tốc lúc rạng sáng

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Nông Cống đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hùng (SN 1983), Lê Đình Toàn (SN 1980), cùng trú tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai bị can và tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, trong lúc tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tổ an ninh trật tự thôn Tuy Yên, xã Công Liêm, huyện Nông Cống phát hiện một số tấm rào sắt ngăn cách đường dân sinh và đường cao tốc bị mất.

Nhận tin báo, Công an huyện Nông Cống huy động lực lượng, phối hợp với Công an huyện Như Thanh vào cuộc điều tra, bắt giữ Lê Văn Hùng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ thêm Lê Đình Toàn.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, rạng sáng 24/10 đã dùng kìm và cờ lê trộm cắp 15 tấm rào chắn giữa đường cao tốc và đường dân sinh, sau đó mang bán cho Lê Đình Toàn với giá 4,8 triệu đồng.