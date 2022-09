"Em gái mưa" chuyên lừa tiền qua Facebook ở Đà Nẵng

Ngày 8/9, Công an quận Hải Châu, TP Ðà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoài Giang (19 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Giang lập tài khoản Facebook "Mai Linh Nhi" và để thông tin giả đang là học sinh trung học phổ thông, vừa cùng gia đình chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống tại khu đô thị ở trung tâm, ba mẹ đều làm bác sĩ.

Những hình ảnh của "Mai Linh Nhi" đăng tải trên trang Facebook cá nhân đều của một cô gái khác hoặc không rõ mặt. Với hình ảnh đại diện xinh đẹp, "Mai Linh Nhi" đã thu hút đến gần 1.500 người theo dõi, kết bạn.

Nguyễn Hoài Giang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an quận Hải Châu).

Sau thời gian dài nhắn tin, tìm hiểu các thông tin, "Mai Linh Nhi" bắt đầu "thả thính" các chàng trai làm quen qua mạng xã hội Facebook. Khi đủ độ thân thiết, Giang bắt đầu giở thủ đoạn lừa đảo.

Đơn cử, vào 14/7/2021, Giang sử dụng tài khoản "Mai Linh Nhi" nhắn tin với anh L.N.T.T (22 tuổi) hỏi mượn máy tính xách tay để làm dự án truyền thông cho trường và được anh T. đồng ý.

Lúc này, Giang không trực tiếp ra mặt mà nhắn tin cho Đ.Q.M.N (18 tuổi) nhờ đến gặp anh T. lấy máy và bán giúp. Sau khi nhận được máy tính, N. bán được 8 triệu đồng và báo với Giang chỉ bán 7,5 triệu đồng.

Số tiền có được, Giang nhờ N. chuyển khoản cho 2 người khác để trả nợ. N. được trả công 50.000 đồng.

Tài khoản Facebook "Mai Linh Nhi" được Giang lập ra để lừa đảo (Ảnh: Công an quận Hải Châu).

Ngoài hành vi chiếm đoạt tài sản của anh L.N.T.T, Giang còn thực hiện hành vi lừa đảo đối với anh L.N.H.A (19 tuổi) với cùng phương thức thủ đoạn như trên.

Theo đó, từ tháng 11/2020, Giang sử dụng tài khoản "Mai Linh Nhi" kết bạn và thường xuyên nói chuyện anh A.

Đến tháng 3/2021, Giang sử dụng tài khoản "Nhi Hoàng" kết bạn với anh A. và xưng là bạn thân của "Mai Linh Nhi", tên Trần Hồng Hoàng Nhi.

Anh A. thường xuyên nhắn tin với 2 tài khoản này và có nảy sinh tình cảm với "Mai Linh Nhi" nhưng chưa gặp mặt.

Nhiều lần anh A. tìm gặp "Mai Linh Nhi", những lần như vậy, Giang xuất hiện với vai trò là "Nhi Hoàng" để nhận giúp quà từ anh A. với lý do "Mai Linh Nhi" bận học hoặc ngại.

Ngày 8/3/2021, biết điện thoại di động của anh A. bị hư, Giang sử dụng tài khoản "Mai Linh Nhi" nhắn tin cho anh A. thông tin chú của "Nhi Hoàng" trong TP Hồ Chí Minh có bán điện thoại giá rẻ.

Sau đó, anh A. nhắn tin nhờ "Nhi Hoàng" và thống nhất mua điện thoại iPhone 6S với giá 1,2 triệu đồng. Do không chuẩn bị đủ tiền, A. được "Nhi Hoàng" hứa cho mượn 400.000 đồng. Anh A. gặp "Nhi Hoàng" và giao 800.000 đồng.

Những ngày sau đó, anh A. muốn mua điện thoại tốt hơn nên trao đổi và được "Nhi Hoàng" hỗ trợ hết mình. Cứ mỗi lần như thế, anh A. lại đưa thêm tiền cho "Nhi Hoàng". Số tiền Giang chiếm đoạt của anh A. từ việc nhờ mua điện thoại là 2 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Giang sử dụng các tài khoản để nhắn tin hỏi bán ống kính máy ảnh cho anh A., hẹn vào TP Hồ Chí Minh sẽ mang ra giúp.

Tin tưởng "Mai Linh Nhi" và cô bạn thân "Nhi Hoàng", anh A. đã nhiều lần gặp và đưa cho Giang số tiền hơn 5 triệu đồng.

Không chỉ lừa tiền mua ống kính máy ảnh, Giang còn mượn máy ảnh anh A. và mang đi bán được 2,5 triệu đồng.

Sau nhiều lần nhắn tin đòi lại máy ảnh, điện thoại và ống kính nhờ "Nhi Hoàng" mua, anh A. bị 2 tài khoản trên chặn liên lạc.

Biết mình bị lừa, anh A. đã trình báo sự việc và công an đã thu hồi được máy ảnh, ống kính cùng thẻ nhớ.