Dựng “soái ca” thành đạt, nhóm nghi phạm lừa phụ nữ ở Hà Nội 1,3 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra, xác minh đơn tố giác đối với Lê Duy Đức (36 tuổi, trú tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Cao Phương Dung (36 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung trình báo, vụ việc xảy ra từ tháng 7 đến tháng 10/2025 tại phường Dương Nội, TP Hà Nội. Bị hại là một phụ nữ U40, trú tại Hà Nội. Các đối tượng bị tố đã sử dụng thủ đoạn giả danh về danh tính, giới tính để kết bạn, làm quen với nạn nhân qua mạng xã hội.

Lê Duy Đức và Nguyễn Cao Phương Dung (Ảnh: C.A.).

Cụ thể, Nguyễn Cao Phương Dung được xác định đã sử dụng nhiều số điện thoại, đăng nhập ứng dụng Telegram, dựng lên hình ảnh một người đàn ông thành đạt để thường xuyên nhắn tin tâm sự, chia sẻ với bị hại. Sau thời gian tạo dựng lòng tin, các đối tượng dụ dỗ, vay tiền với lý do sử dụng cá nhân, hứa hẹn sẽ hoàn trả.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện cam kết, cắt đứt liên lạc rồi bỏ trốn. Tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng.

Quá trình xác minh, cơ quan công an chưa xác định được nơi ở hiện nay của Lê Duy Đức và Nguyễn Cao Phương Dung. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm hai người này.

Cơ quan công an đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy Lê Duy Đức, Nguyễn Cao Phương Dung ở đâu, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0333.996.229 để phối hợp giải quyết theo quy định.