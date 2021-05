Dùng búa đập thẳng vào mặt hàng xóm vì cái lưới chắn rác

Dân trí Trần Đình Thiên tháo cái lưới chắn rác tránh nước ứ đọng tràn vào nhà mình thì nảy sinh cãi cọ, xô đẩy với hàng xóm. Người đàn ông này dùng búa đánh thẳng vào mặt hàng xóm gây thương tích nặng.

Ngày 23/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" do có kháng cáo của bị hại.

Bị cáo Trần Đình Thiên tại phiên tòa.

Bị truy tố trong vụ án này là bị cáo Trần Đình Thiên (SN 1982, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Nạn nhân Trần Đình Hùng (SN 1972, trú cùng xóm).

Theo cáo trạng, tối 22/5/2020, thấy cổng nhà ngập nước nên đi kiểm tra và phát hiện có 1 tấm lưới sắt lắp cố định trên miệng cống khiến rác rưởi đọng lại, nước không thoát được.

Thiên dùng búa sắt và thanh sắt ra xử lý tấm lưới sắt để khơi thông dòng chảy thì vợ ông Hùng chạy ra bảo tấm lưới chắn rác đó của nhà mình, tại sao Thiên lại phá dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Ông Hùng chạy ra, yêu cầu Thiên dừng lại nhưng không được nên lao vào đẩy Thiên ra. Trần Đình Thiên dùng búa đánh vào mặt hàng xóm khiến nạn nhân bị thương nặng vùng mặt.

Ông Hùng được kết luận bị tổn hại 30% sức khỏe do thương tích gây ra. Phiên sơ thẩm, TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt Trần Đình Thiên 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bồi thường cho bị hại 61 triệu đồng.

Cho rằng mức án chưa tương xứng với hành vi và phần bồi thường dân sự chưa phù hợp, bị hại Trần Đình Hùng đã có đơn kháng cáo.

Sau phiên sơ thẩm, bị hại Trần Đình Hùng xin giám định lại và được kết luận tổn hại 36% sức khỏe, cao hơn tỉ lệ cũ.

Tại phiên tòa, bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo. Ông Hùng cho rằng tòa sơ thẩm tuyên phạt Trần Đình Thiên án treo là chưa phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Ngoài ra người đàn ông này yêu cầu nâng mức bồi thường lên 500 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị hại cũng cấp thêm tình tiết mới. Sau khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, do vết thương tái phát gây đau đớn, ông đã làm đơn xin giám định lại tỉ lệ thương tật. Kết quả giám định lại cho thấy tỉ lệ thương tật do hành vi của bị cáo Thiên gây ra đối với ông Hùng là 36%, tăng 6% so với trước đó.

Luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại cũng cho rằng, với tỉ lệ thương tật này, bị cáo phải bị truy tố ở khoản 3, Điều 134 Bộ Luật hình sự 2015 với khung hình phạt từ 5-10 năm tù, chứ không phải theo khoản 2, Điều 134 như cấp sơ thẩm đã tuyên. Luật sư đề nghị HĐXX xem xét, tăng hình phạt tù đối với bị cáo Thiên.

Do tỉ lệ thương tật của bị hại có sự thay đổi, do đó để đảm bảo cho việc xét xử khách quan, đưa ra hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ cho TAND huyện Quỳnh Lưu xét xử lại.

