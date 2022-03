Đưa đàn em đến quán bi-a dàn trận hỗn chiến bằng súng

Ngày 28/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Hà Trung vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 7 đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng tại xã Hà Lai, huyện Hà Trung vào đêm 5/3.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Thành (SN 1988), ở phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn); Nguyễn Quốc Trung (SN 2000), ở xã Quảng Trung, thị xã Bỉm Sơn; Tống Tuấn Đạt (SN 2003), Đỗ Văn Biên (SN 1998), Lê Văn Thắng (SN 2002), đều ở xã Hà Tân, huyện Hà Trung); Nguyễn Ngọc Đông (SN 2004), ở xã Hà Giang, huyện Hà Trung và Mai Chí Hữu (SN 1998), ở xã Hà Giang, huyện Hà Trung.

Nhóm đối tượng bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, vào 2h ngày 5/3, một nhóm đối tượng đi 2 xe máy và một xe ô tô bán tải mang súng quân dụng và kiếm đến quán bi-a của chị N.T.P.T. (SN 1994, ở xã Hà Lai) bắn vào quán đe dọa và đánh người gây thương tích, hủy hoại tài sản. Vụ hỗn chiến khiến một người bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hà Trung đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, Công an huyện Hà Trung đã bắt giữ 7/9 đối tượng là thủ phạm gây ra vụ án nói trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn với một nhóm đối tượng trên địa bàn nên rạng sáng 5/3 Lê Văn Thành đã rủ thêm một số "đàn em" của mình đi 2 xe máy, một ô tô bán tải mang theo kiếm, súng đến quán bi-a để bắn cảnh cáo và dàn trận "hỗn chiến" với nhóm khác, làm một người bị thương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.