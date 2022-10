Dự án của FLC nghi bị phá hoại: Đã khoanh vùng đối tượng nghi vấn

Chiều 6/10, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Bạc Liêu, trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về vụ việc phá hoại đường ống bơm cát xảy ra tại dự án của FLC - công trình nhà ở mật độ cao thuộc xã Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu), Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết qua xác định ban đầu thiệt hại khoảng 750.000 đồng.

Theo Đại tá Thắng, tuy thiệt hại không lớn nhưng ảnh hưởng đến uy tín, môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân ban đầu công an xác định có thể do cạnh tranh trong làm ăn không lành mạnh, gây sức ép với nhà đầu tư để hưởng lợi theo dạng bảo kê...

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: HH).

Cuối tháng 7/2022, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã giao Công an TP Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với lực lượng công an tỉnh lập chuyên án điều tra, xác minh làm rõ.

"Quá trình điều tra, chúng tôi đã khoanh vùng nhóm đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, về việc xác định ai chỉ đạo hay gây ra vụ việc này, chúng tôi đang trong quá trình điều tra", Đại tá Thắng cho biết.

Như Dân trí đã đưa tin, chủ đầu tư Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần BEDA T&C - đơn vị làm dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu) có báo cáo cho biết, rạng sáng 28/7, đơn vị phát hiện đường ống dẫn cát vào công trình bị đốt cháy, bị khoan các lỗ có đường kính 4cm. Hành vi phá hoại này làm kế hoạch bơm cát vào dự án không thể thực hiện.

Một đoạn đường ống nghi bị đốt (Ảnh: Huỳnh Hải).

Doanh nghiệp này cho rằng đây là hành động "xã hội đen" nhằm dằn mặt chủ đầu tư và nhà thầu, phá hoại hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây thiệt hại vật chất và ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công toàn dự án, làm mất an ninh trật tự địa phương.

Doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại theo quy định của pháp luật.

Nhận được thông tin trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã giao công an tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.