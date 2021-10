Đối tượng chém bố mẹ và em gái tử vong từng đi tù 7 năm vì chém vợ

Dân trí Vừa mãn hạn tù về hành vi chém vợ, đối tượng Trần Văn Hiếu (sinh năm 1974) trú tại xã Tân Thanh huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang lại dùng dao chém bố mẹ đẻ và em gái ruột tử vong.

Chính quyền địa phương cho biết, Trần Văn Hiếu sinh ra trong một gia đình có 6 anh em, Hiếu là con cả, tiếp sau là chị Trần Thị Thảo - một trong ba nạn nhân vừa thiệt mạng, lần lượt tiếp đó là các em gái, em trai. Trừ chị Thảo đang bị bệnh ở với bố mẹ thì tất cả đều đã có gia đình và ở riêng.

Chưa học hết THPT, Trần Văn Hiếu đi làm tự do; 18 tuổi, Hiếu nhập ngũ ở tỉnh Lạng Sơn. Bố vốn là công chức, mẹ làm nông nghiệp, gia đình chất phác. Lúc còn nhỏ, bà con hàng xóm chưa thấy Hiếu ngỗ nghịch hay học theo, đua đòi.

Xuất ngũ, đối tượng Hiếu đi làm ăn xa phiêu bạt khắp nơi, ít khi về nhà, bởi vậy người làng, người xã chẳng có dịp gặp gỡ hay trò chuyện. Hiếu lập gia đình với một người phụ nữ ở tỉnh Lạng Sơn và có 2 con một trai, một gái, cùng làm ăn sinh sống ở quê vợ.

Đối tượng Trần Văn Hiếu (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Khoảng 7 năm trước, đối tượng Hiếu bị kết án tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân không ai khác chính là người vợ đầu ấp tay gối với Hiếu. Vợ chồng Hiếu có mâu thuẫn, trong lúc xung đột, đối tượng dùng dao chém vợ khiến người phụ nữ này bị thương nặng; hiện hai người đã ly dị. Một trong hai người con chung được bố đẻ của Hiếu đón về nuôi dưỡng, chăm sóc.

Từ khi mãn hạn tù trở về địa phương (ngày 13/10) đến nay, đối tượng ở nhà, hầu như không giao lưu với ai nên chẳng mấy người trông thấy mặt.

Cách đây ít ngày, khi cán bộ Ban Quản lý thôn Tuấn Mỹ đến gia đình để kiểm tra, xét đề nghị hộ nghèo cho đối tượng Hiếu thì ông Luật thông tin về việc thấy con trai có những biểu hiện tâm lý bất ổn.

Chiều 22/10, Công an huyện Lạng Giang nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh. Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể ông Trần Định Luật (SN 1949), bà Bùi Thị Thoa (SN 1949) và chị Trần Thị Thảo (SN 1976) tử vong tại sân nhà, trên người có nhiều vết thương.

Qua nắm bắt thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Trần Văn Hiếu (SN 1974) là nghi phạm. Sự việc xảy ra từ khoảng 7h-11h30 ngày 22/10.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan Công an đã ra thông báo truy tìm đối tượng gây án Trần Văn Hiếu bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream BKS 98H5-2868. Lúc đi, nghi phạm đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng.

Hiện trường xảy ra vụ thảm án (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh mà người dân cung cấp, khoảng 14h07 ngày 22/10, đối tượng đã di chuyển qua khu vực xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã huy động lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, TP Bắc Giang để truy bắt đối tượng. Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị lực lượng công an các địa phương lân cận hỗ trợ truy tìm.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân tích cực tố giác tội phạm, khi có thông tin về Hiếu cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại: 0913.258.127 hoặc 0984.225.793 để sớm truy bắt được đối tượng Trần Văn Hiếu, góp phần giữ bình yên cho cộng đồng, ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Bá Đoàn